القاهرة تستضيف مؤتمر التحول الرقمى بالبنوك المصرية.. 10 أكتوبر

عملة إيثيريم الرقمية



المال- خاص



تستضيف القاهرة 10 أكتوبر الحالى، مؤتمرا يضم قيادات البنوك وعددا من كبار المسؤولين بالقطاع المصرفي والذي يستعرض رؤية البنوك نحو لتحول الرقمي في المجال المصرفي، خاصة الاستراتيجيات الأكثر نجاحاً على مستوى العالم، فضلا عن تقديم مزايا وقدرات الانظمة البنكية الحديثة التي تعمل من خلال القنوات الرقمية.



وقالت شركة "سي آر تو" CR2- العاملة بمجال الأنظمة والتكنولوجيات الرقمية الخاصة بالبنوك والخدمات المصرفية- والمنظمة للمؤتمر إنها تستعد لتقديم الجيل الجديد "NextGen" من تطبيقات الخدمات المصرفية عبر التليفون المحمول في مصر، لأول مرة. التطبيق الجديد، والذي تم تصميمه ليلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لعملاء، البنوك ويساهم في تطوير طريقة التعامل فيما بين العميل والبنوك في مصر، بصورة شاملة.



وتحت عنوان: "إعادة تقييم استراتيجيات التحول الرقمي التي تستهدف تمكين العملاء من إجراء معاملاتهم المالية بفاعلية وفي آي وقت"، سوف يناقش المؤتمر أفضل التجارب والخبرات التي يمكن أن تقوم بتطبيقها البنوك العاملة في مصر لتحسين تجربة تواصل العملاء معها عن طريق القنوات الرقمية الحديثة، وفي مقدمتها التليفون المحمول. كما سيتناول المؤتمر أحدث الاتجاهات والمعلومات في مجال تطبيقات التكنولوجيات المالية "فينتك" Fintech، والتي ستقدمها واحدة من أبرز المؤسسات العالمية في مجال البحوث والدراسات الخاصة بالخدمات والعمليات المصرفية الرقمية.



وقال كيران كيلكولن، رئيس القطاع التجاري بشركةCR2 ، ومدير المؤتمر "إن مرحلة "تميز الخدمة" هي مرحلة حاسمة للبنوك المصرية، وتركز علي تقديم الخدمات الرقمية والعروض اللحظية التي تقدمها لعملائها، فضلا عن إمكانية تقديم خدمات تستجيب لاحتياجات شرائح مختلفة من السوق، من خلال أحدث تطبيقات التكنولوجيات المالية."



وأضاف كيلكولن "نحن فخورون باستضافة السيد/ برايان لاندي، الذي يعد خبيرا دوليا بارزا، يدرك عن حق التحديات التي يوجهها السوق في الوقت الراهن، كما يمكنه تقديم أفضل الاستشارات الخاصة بالحلول الرقمية اللازمة للتغلب عليها. إن لديه فهما عميقا لكيفية تقسيم العملاء إلى شرائح مختلفة، واستراتيجيات تقوم على استخدام القنوات الرقمة خاصة الهاتف.