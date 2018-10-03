أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر 3- 10- 2018 | ارتفاع عيار 21

عمر سالم





ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، فى مصر 3- 10- 2018 بنحو 2 جنيه، وارتفع الجنيه الذهب 20 جنيهًا فى بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بأسعار نهاية تعاملات أمس، على خلفية صعود أوقية الذهب بالبورصة العالمية.





أسعار الذهب في مصر الآن:





- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 600 جنيه.





- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 515 جنيهًا.





- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 686 جنيهًا.





- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4800 جنيه.





وقال محمد زويل، أحد أصحاب محالّ الذهب بالقليوبية، للمال، إن السوق ما زالت متراجعة عن نفس الفترة من العام الماضى، بالإضافة إلى دخول موسم المدارس وانشغال الأهالى بالدروس الخصوصية وغيرها.