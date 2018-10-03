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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
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البنك الأهلي المصري
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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر 3- 10- 2018 | ارتفاع عيار 21
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 11:49 ص
اسعار الذهب 111
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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بمصر 2-10-2018 | ارتفاع عيار 21
اسعار الذهب 111
عمر سالم
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، فى مصر 3- 10- 2018 بنحو 2 جنيه، وارتفع الجنيه الذهب 20 جنيهًا فى بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بأسعار نهاية تعاملات أمس، على خلفية صعود أوقية الذهب بالبورصة العالمية.
أسعار الذهب في مصر الآن:
- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 600 جنيه.
- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 515 جنيهًا.
- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 686 جنيهًا.
- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4800 جنيه.
وقال محمد زويل، أحد أصحاب محالّ الذهب بالقليوبية، للمال، إن السوق ما زالت متراجعة عن نفس الفترة من العام الماضى، بالإضافة إلى دخول موسم المدارس وانشغال الأهالى بالدروس الخصوصية وغيرها.
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