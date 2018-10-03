سعر الدولار فى مصر الآن | الأعلى ببنك تنمية الصادرات

دولارات



تقرير –أحمد الدسوقى



تنشر بوابة جريدة "المال"، أسعار الدولار الآن فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء، 3/10/2018، وواصلت العملة الأمريكية استقرارها فى مجموعة من أكبر البنوك المحلية.



سعر الدولار فى مصر الآن بالبنك المركزى



17.85جنيه للشراء



17.97جنيه للبيع



سعر الدولار الآن بالبنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء



17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن ببنك مصر



17.79 جنيه للشراء



17.89 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى بنك القاهرة



17.86 جنيه للشراء



17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى بنك الإسكندرية



17.86 جنيه للشراء



17.96جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى البنك التجارى الدولى CIB



17.86 جنيه للشراء



17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى البنك العربى الإفريقى الدولى



17.85 جنيه للشراء



17.95 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى بنك HSBC



17.86 جنيه للشراء



17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى بنك قطر الوطنى الأهلى QNB



17.85 جنيه للشراء



17.95 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى البنك الزراعى المصرى



17.78 جنيه للشراء



17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر



17.86 جنيه للشراء



17.96 جنيه للبيع



تقدم البنوك التالية أعلى سعر لشراء الدولار



سعر الدولار الآن بالبنك المصرى لتنمية الصادرات



17.89 جنيه للشراء



17.99جنيه للبيع



سعر الدولار الآن بمصرف ابوظبى الاسلامى



17.88 جنيه للشراء



17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار الآن ببنك مصر- إيران للتنمية



17.88جنيه للشراء



17.98جنيه للبيع