EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
اليوم.. اجتماع طارئ بالقوى العاملة لإيجاد حل لشركة تراست النسيجية
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 12:04 م
سعفان القوى العاملة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
القوى العاملة تبحث مشكلة الهجرة غير الشرعية مع وفد ألماني
دورة تدريبية للعاملين بالقوى العاملة بالإسماعيلية على تطوير الذات
القوى العاملة: بدء قبول طلبات الراغبين بالعمل بإحدى فنادق القاهرة
محمد سعفان القوى العاملة
ياسمين فواز
كشف النائب عبد الحميد كمال عضو تكتل 25/30 عن تلقيه اتصال هاتفي أمس الأول من وزير القوى العاملة محمد سعفان من اجل بحث المذكرات التى تقدم بها النائب والبيانات العاجلة الخاصة بمشكلة عمال شركة تراست النسيجية بالسويس وتوقفها من اكثر من 10 سنوات.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل ظهر اليوم الاربعاء بمقر وزارة القوي العاملة بحضور الوزير والنائب وممثلي العامل وممثلي الشركة لايجاد حل نهائي وصرف مستحقات العمال وعودة العمل.
كان النائب عبد الحميد كمال طال وزير القوي العاملة التدخل العاجل للوقوف حول الاوضاع العمالية لاكثر من 11 الف عامل بمصانع الادبية والسخنة بالسويس والتى تعاني من مشاكل ادارية وعلاقات عمل سيئة فضلا عن تعثر بعض المصانع وايقاف الغاز عن مصانع اخري مما تسبب للعمال مشاكل اجتماعية واسرية سيئة للعمال وانضمامهم للبطالة بالسويس.
وأضاف " اولاً : تعاني 7 شركات من تعثر مالي واداري وهي " مصر ايران للغزل والنسيج " رأس مال مشترك - حكومة 60% - 40 % للجانب الايراني .. شركة خيوط الملابس " تراست " - " قطاع خاص " .. شركة تراست النسيجية - " قطاع خاص " .. الزيوت المتكاملة – " قطاع خاص " .. نيس برتش للكيماويات – " قطاع خاص " .. الهندية للكيماويات – " قطاع خاص " .. السويس لمهمات السلامة " السفتى " قطاع مشترك 30 % وزارة البترول ".
ثانيا: الشركات المتعثرة جزئيًا وهي شركة " النصر للاسمدة والصناعات الكيميائية " قطاع أعمال " وتعتبر رائدة صناعة الاسمدة تتعرض للخسائر بسبب الفساد وسوء الادارة ورغم امتلاكها ظهيرا من الاراضي وبها كافة المرافق ومدينة سكنية وموقع ممتاز وقام بزيارتها 4 وزراء " محمود محي الدين 2004 – سامح فهمي 2005– اشرف سلمان 2014 " واخيرا وزير قطاع الاعمال الحالي 2016 وجميعهم وعد بالتطوير ومازالت تعاني من الخسائر وطاقتها معطلة .
ثالثا: الشركات التى تحتاج الى تطوير ومنها " النقل المباشر " قطاع أعمال " وتحتاج حل لمشاكلها المالية ومراجعة سياستها .. بالاضافة الى شركات تعاني من مشاكل ادارية وفصل تعسفي للعمال واخري تم قطع الغاز عنها وتهديد وتشريد العمال بالتسريح منها " كوين سيرفس بميناء السخنة – ماجستيك 2 – العالمية للسيراميك – افكوا ".
وتابع النائب " رغم من صدور قرار من رئيس الوزراء فى 27 يونية 2016 لوزيرة الاستثمار فى ذلك الوقت لحل مشاكل شركات السويس بعد ان تقدم بمذكرة الى رئيس الحكومة فى منتصف شهر يونية فى نفس العام الا ان مازال الوضع على ارض الواقع سيئا وانضمت شركات اخري الى الشركات المتعثرة ومازالت الوضع العمالية غير ميستقر ويعتبر هذا الوضع طارد للاستثمار ويمثل توتر على الاقتصاد الوطني.
مجلس النواب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا