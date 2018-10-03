اليوم.. اجتماع طارئ بالقوى العاملة لإيجاد حل لشركة تراست النسيجية

كشف النائب عبد الحميد كمال عضو تكتل 25/30 عن تلقيه اتصال هاتفي أمس الأول من وزير القوى العاملة محمد سعفان من اجل بحث المذكرات التى تقدم بها النائب والبيانات العاجلة الخاصة بمشكلة عمال شركة تراست النسيجية بالسويس وتوقفها من اكثر من 10 سنوات.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل ظهر اليوم الاربعاء بمقر وزارة القوي العاملة بحضور الوزير والنائب وممثلي العامل وممثلي الشركة لايجاد حل نهائي وصرف مستحقات العمال وعودة العمل.

كان النائب عبد الحميد كمال طال وزير القوي العاملة التدخل العاجل للوقوف حول الاوضاع العمالية لاكثر من 11 الف عامل بمصانع الادبية والسخنة بالسويس والتى تعاني من مشاكل ادارية وعلاقات عمل سيئة فضلا عن تعثر بعض المصانع وايقاف الغاز عن مصانع اخري مما تسبب للعمال مشاكل اجتماعية واسرية سيئة للعمال وانضمامهم للبطالة بالسويس.

وأضاف " اولاً : تعاني 7 شركات من تعثر مالي واداري وهي " مصر ايران للغزل والنسيج " رأس مال مشترك - حكومة 60% - 40 % للجانب الايراني .. شركة خيوط الملابس " تراست " - " قطاع خاص " .. شركة تراست النسيجية - " قطاع خاص " .. الزيوت المتكاملة – " قطاع خاص " .. نيس برتش للكيماويات – " قطاع خاص " .. الهندية للكيماويات – " قطاع خاص " .. السويس لمهمات السلامة " السفتى " قطاع مشترك 30 % وزارة البترول ".

ثانيا: الشركات المتعثرة جزئيًا وهي شركة " النصر للاسمدة والصناعات الكيميائية " قطاع أعمال " وتعتبر رائدة صناعة الاسمدة تتعرض للخسائر بسبب الفساد وسوء الادارة ورغم امتلاكها ظهيرا من الاراضي وبها كافة المرافق ومدينة سكنية وموقع ممتاز وقام بزيارتها 4 وزراء " محمود محي الدين 2004 – سامح فهمي 2005– اشرف سلمان 2014 " واخيرا وزير قطاع الاعمال الحالي 2016 وجميعهم وعد بالتطوير ومازالت تعاني من الخسائر وطاقتها معطلة .

ثالثا: الشركات التى تحتاج الى تطوير ومنها " النقل المباشر " قطاع أعمال " وتحتاج حل لمشاكلها المالية ومراجعة سياستها .. بالاضافة الى شركات تعاني من مشاكل ادارية وفصل تعسفي للعمال واخري تم قطع الغاز عنها وتهديد وتشريد العمال بالتسريح منها " كوين سيرفس بميناء السخنة – ماجستيك 2 – العالمية للسيراميك – افكوا ".

وتابع النائب " رغم من صدور قرار من رئيس الوزراء فى 27 يونية 2016 لوزيرة الاستثمار فى ذلك الوقت لحل مشاكل شركات السويس بعد ان تقدم بمذكرة الى رئيس الحكومة فى منتصف شهر يونية فى نفس العام الا ان مازال الوضع على ارض الواقع سيئا وانضمت شركات اخري الى الشركات المتعثرة ومازالت الوضع العمالية غير ميستقر ويعتبر هذا الوضع طارد للاستثمار ويمثل توتر على الاقتصاد الوطني.