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بورصة وشركات
تنفيذ صفقة بقيمة 58.5 مليون جنيه على أسهم سي آي كابيتال
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 12:14 م
سي اي كابيتال
أخر الأخبار
سي اي كابيتال
مصطفى طلعت:
قالت شركة سي آي كابيتال القابضة، اليوم الأربعاء، إنه تم تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة بقيمة 58.5 مليون جنيه لعدد 7.7 مليون سهم.
جاء ذلك في بيان للمتعاملين منشور على شاشات تداول البورصة قبل قليل.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لسي آي كابيتال ارتفاع أرباحها 87.9%؛ لتسجل 182.95 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 97.32 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.
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