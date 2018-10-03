مطالبات بربط دعم الصناعة بتطبيق المواصفات القياسية وتعميق المكون المحلى





أحمد شوقى وأحمد عوض





طالب عدد من العاملين بقطاع السيارات بتوجيه الدعم الحكومى إلى نشاط التصنيع المحلى وليس أنشطة الاستيراد التى تتمتع بامتيازات الإعفاء الجمركى.واشترطوا ربط هذا الدعم بمجموعة من الإجراءات، أهمها إلزام المصانع بتطبيق مواصفات قياسية على منتجاتها وتعميق المكون المحلى لديها؛ مع وضع نظام جديد له يستند إلى آلية احتساب القيمة المضافة.يأتى ذلك بعد أكثر من 3 عقود تمتعت خلالها شركات التجميع المحلى بالعديد من الامتيازات، وأهمها الإعفاءات الجمركية على المكونات المستوردة؛ دون إنشاء مراكز لتطوير تصميمات السيارات؛ لتقتصر أنشطتها على تجميع طرازات مملوكة لشركات عالمية بعد الحصول على موافقتها.وحول القيمة المضافة المحققة من نشاط تجميع السيارات؛ بعد أكثر من 3 عقود من الدعم؛ قال اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، إن ما تم هو توطين التكنولوجيا فى صورة عدد من المصانع والورش؛ سواء للسيارات الكاملة أو الصناعات المغذية؛ لكنها لم تطور بعد مراكز بحثية قادرة على تصميم أجزاء السيارات وإنتاجها لتكون أجزاء معتمدة لدى شركات السيارات العالمية.وأوضح أن ما يحدث حاليًا هو مجرد تجميع للطرازات المختلفة باتفاق مع الشركات الأم، وفق مستوى عال من الجودة وكذلك يجرى تصنيع أجزاء السيارات لصالح المصانع العالمية بجودة عالية؛ مضيفًا أن المطلوب حاليًا هو تدشين مراكز أبحاث السيارات للإسهام فى بناء صناعة حقيقية تنتج لأغراض التصدير معتبرا أن «هذا أمل بعيد غير ممكن حاليًا».ولفت إلى الاجتماع الذى عقد مؤخرًا بين وزير الصناعة ورئيس مجلس الوزراء، والذى كان تعميق الصناعة المحلية والدعم أبرز محاوره؛ موضحًا أن ذلك يتطلب إصدار إستراتيجية صناعة السيارات، التى تتضمن أشكال الدعم المختلفة للمصنعين وشروط الحصول عليه.وأضاف أن الإستراتيجية قد لا تصدر بشكلها المتعارف عليه بين الشركات لكن فى هيئة مجموعة من القوانين المنفصلة واللوائح التى توضح اتجاه ورؤية الدولة فيما يتعلق بقطاع السيارات وسبل تشجيع الصناعة المحلية وتعميق الصناعات المغذية.وأشار إلى أهمية أن يكون أحد البنود التى تتضمنها مبادرات الدعم المستقبلية هو تطبيق المواصفات القياسية العالمية وإعادة النظر فى منظومة احتساب المكون المحلى ليكون بالأسلوب المقبول عالميًا على أساس القيم المضافة.وأضاف أن غياب مواصفة قياسية مصرية للسيارات وكذلك عدم تبنى الآليات العالمية لاحتساب القيمة المضافة، يعتبر أحد معوقات التوسع فى الإنتاج المحلى وكذلك التصدير.وطالب ياسر صبري، استشارى أبحاث وتطوير أعمال قطاع السيارات، بدعم مصنعى الصناعات المغذية كمرحلة أولى- عبر تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية على مكونات الإنتاج ومعدات التشغيل، بالإضافة إلى منحهم تسهيلات ائتمانية متعددة من البنوك لزيادة قدراتهم الإنتاجية والتصديرية.وشدد على ضرورة دعم مصنعى السيارات فى ظل التحديات التى سيواجهها القطاع مطلع العام المقبل نتيجة تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على العلامات اﻷوروبية والتى ستقلل من حجم الفرص التنافسية للمنتجات المحلية.وأوضح أن صناعة السيارات المحلية لم تشهد أى تقدم على مدار الـ30 عاما الماضية بالرغم من منحها تخفيض جمركى على مكونات الإنتاج، إلا أن ضعف المواصفات حال دون استفادة المصانع المحلية بااتفاقيات الدولية ومنها «الشراكة اﻷوروبية» و»أغادير» للتوسع فى التصدير.وأضاف أن صناعة السيارات لن تنهض إلا من خلال جذب الشركات العالمية والمصانع الأم للاستثمار بالتوازى مع قدراتها الكبيرة على تسويق منتجاتها فى مختلف اﻷسواق المجاورة مقارنة بالشركات المحلية.وطالب بالتوسع فى إقامة المناطق الحرة التى ستشجع المستثمرين اﻷجانب على ضخ استثمارات جديدة بقطاع صناعة السيارات ومكوناتها.من جانبه، قال جمال عسكر، مدير عام خدمات ما بعد البيع والصيانة، بشركة المصرية للسيارات، إن صناعة السيارات المحلية لن تشهد ازدهارا وتقدما مع غياب الدور الحكومى وعدم توجيه الدعم لهم المتمثل فى تسهيلات ضريبية وجمركية، مضيفًا أن بيئة الاستثمار فى مجال السيارات لا تزال غير واضحة فى ظل عدم التحرك الفعلى فى مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات حتى الآن.وتابع: قطاع مصنعى السيارات ومكوناتها هو الأولى بالدعم مقارنة بالمستوردين من دول اتفاقيات الشراكة اﻷوروبية وأغادير، موضحا أن القطاع سيتعرض لأزمة بعد تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على العلامات اﻷوروبية مطلع العام المقبل مؤكدًا أنها ستحظى بميزة تنافسية عن نظيرتها المحلية.ولفت إلى أن سوق السيارات شهدت تراجعًا بنسبة %55 مسجلة 135 ألف وحدة بنهاية العام الماضى، مقارنة ببيع 320 ألف سيارة خلال 2010؛ نتيجة غياب الدور الحكومى عن تشجيع المصنعين المحليين والتوسع فى التصدير.وطالب شادى الصفتي، مدير عام مصنع جنرال موتورز، بدعم مصنعى السيارات عبر حوافز ضريبية وجمركية على السيارات المجمعة؛ بالإضافة إلى تطبيق المواصفات القياسية العالمية، ورفع مستوى التعليم الفني، وذلك حتى تتسنى زيادة الإنتاج والتعمق فى الصناعة المحلية.وأشار إلى أن الصناعة المحلية تشهد تراجعًا مقارنة بالتقدم التكنولوجى الذى تشهده صناعة السيارات عالميًا؛ وهو ما انعكس على ضعف حجم صادرات القطاع، مشددًا على ضرورة إصدار قانون ينظم بيئة الاستثمار داخل قطاع صناعة السيارات ومكوناتها بهدف مواكبة الدول المجاورة.ولفت إلى ضعف صادرات السيارات المصرية ومكوناتها بسبب تراجع مستوى التعليم الفني، وعدم توافر معامل فنية للفحص تتمشى مع المواصفات القياسية العالمية والمطلوبة من الشركات الأم.يذكر أن إجمالى صادرات السيارات بمختلف أنواعها «ملاكى- أتوبيسات- شاحنات» بلغ 181 مركبة، بقيمة 31 مليونًا و774 ألفًا و252 دولارًا، فى حين تم استيراد ما يزيد على 45 ألف وحدة من شريحة سيارات الركوب فقط خلال النصف اﻷول من العام الحالى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وعلق على تراجع أداء سوق السيارات خلال الفترة الماضية؛ قائلا: «إن معظم القطاعات تأثرت بتوابع القرارات الاقتصادية الناتجة عن تحرير أسعار الصرف من خلال زيادة اﻷسعار وارتفاع التكلفة الإنتاجية، فضلا عن فقد شريحة كبيرة من المستهلكين القدرة على الشراء».