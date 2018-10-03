توقعات باحتدام الصراع بين «المنصور» و«غبور» على صدارة «الملاكى»

طرازات شيفروليه أوبتر



أحمد شوقى وشريف عيسى



جاء استحواذ شركة المنصور للسيارات على كل من «بيجو» و«إم جى» لينذر باشتداد المنافسة بينها وبين شركة جى بى أوتو غبور، التى تستحوذ على وكالات الملاكى لكل من «هيونداى» و«جيلى» و«مازدا»، بالإضافة إلى كونها الموزع الرئيسى لـ«شيرى»؛ بموجب اتفاق ثلاثى بينها وبين كل من شركة حسام أبو الفتوح وكيل العلامة الصينية و«شيرى» إنترناشيونال؛ حيث تم الإعلان عن هذا الاتفاق بداية 2016.



أما «المنصور» للسيارات فتستحوذ فى قطاع الملاكى على وكالات «شيفروليه» و«أوبل» بالإضافة إلى العلامتين «بيجو» و«إم جى» الصينية؛ مع ملاحظة أن شركتى «المنصور» و«غبور» تستحوذان على وكالات أخرى بالقطاع التجارى سواء للشاحنات أو سيارات النقل الجماعي.



ووفق أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك؛ فإن غبور أوتو تصدرت قائمة السيارات الأكثر مبيعًا بقطاع الملاكى خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى بمبيعات إجمالية بلغت 23.7 ألف وحدة تمثل نحو %29 من المبيعات الإجمالية البالغة 81.1 ألف وحدة؛ فى حين استحوذت المنصور للسيارات على %14 من مبيعات الملاكي؛ بمبيعات تقدر بنحو 11.5 ألف وحدة.



وأكد كريم مدحت مدير تخطيط شيفرولية بمجموعة «المنصور» وكلاء بيجو وmg وأوبل أن المجموعة تخطط لتوسيع قاعدة المنتجات الخاصة بسيارات الركوب الخاصة «الملاكى» لزيادة الحصة السوقية فى هذا القطاع موضحاً ان العلامة الأمريكيه تستحوذ على النسبة الأكبر من مبيعات سيارات النقل.



وتوقع مدحت أن تتراوح حصة المنصور من سيارات شيفروليه ما بين 8 و%9 من إجمالى مبيعات السيارات الركوب بنهاية العام على تبدأ العلامات الأخرى التابعة للمجموعة كبيجو وmg ترسيخ مكانتها داخل السوق مع بداية طرح منتجاتها عبر فروع المنصور وشبكة موزعيها.



وقال فريد فاضل، رئيس قطاع جيلى بشركة جى بى أوتو غبور، إن الشركة تستعد لزيادة الحصة السوقية للعلامة الصينية من مبيعات الملاكي؛ مستعينة فى ذلك بالطرازات الجديدة التى طرحتها فى السوق، وأهمها جيلى XV وجيلى إمبريال التى دخلت السوق المصرية لأول مرة؛ فضلًا عن توفير الكميات التى يطلبها الموزعون من جيلى إيمجراند 7.



وأرجع غياب جيلى إيمجراند 7 عن المعارض إلى تعطل عمليات الإنتاج نتيجة تأخر وصول المكونات من شركة جيلى العالمية.



وأشار كمال نجيب رئيس قطاع شيرى بشركة غبور أوتو إلى أن العلامة الصينية تستحوذ فى الوقت الراهن على نحو %5.3 من مبيعات سيارات الركوب بمختلف أنواعها متوقعًا زيادة المبيعات خلال الفترة المقبلة بفضل طرح طرازات جديدة.



وأوضح أحد موزعى المنصور وغبور أن كلًا من شيفروليه وهيوندى لديهما شبكة واسعة من مراكز الخدمة وصالات العرض لكنهما تختلفان من جهة أهلية الكوادر البشرية العاملة فغبور أوتو تولى أهمية كبيرة بتطوير قدراتها البشرية ولجذب الكواد ذات الخبرة ولو بمقابل مادى كبير فى حين تهتم المنصور بجذب كوادر حديثة العهد بسوق السيارات توفيرًا للنفقات اعتمادًا على تدريبها وإكسابها الخبرات والمهارات اللازمة للعمل؛ الأمر الذى يرجح كفة غبور أوتو وفقًا للموزع.



وبشأن إمكانية إسهام العلامتين التجاريتين (بيجو وإم جي) فى دعم الحصة السوقية للمنصور من مبيعات الملاكى قال الموزع إن العلامتين بحاجة إلى مجهود ضخم للتسويق ولإقناع العملاء بها وكذلك لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة؛ إذ لا تتوافر للعلامتين مركز خدمة فى الدلتا؛ على سبيل المثال.



وأضاف أن هذه الحقائق دفعت بعض الموزعين لعدم الدخول فى منظومة توزيع بيجو أو إم جى خوفًا من تأثر سمعتهم لدى العملاء؛ خاصة بعد معاناة كثير من الشركات من شكاواهم أمام جهاز حماية المستهلك؛ حيث تلقى المسئولية بالشراكة بين الوكيل والموزع الذى قام ببيع السيارة للعميل.



ولفت إلى أن كلًا من شيفروليه وهيونداى تتميزان بسوقهما المفتوحة فى حالة الرغبة بإعادة بيعها بعد الاستعمال؛ بخلاف ما يحدث بالنسبة لبعض العلامات التجارية الأخرى وبينها بيجو (المنصور) وكذلك سيتروين (عز العرب)؛ حيث يواجه العميل صعوبات كبيرة لبيعها.



وأضاف أن المنصور للسيارات تعتمد بشكل رئيسى على قطاع الشاحنات، حيث لا توجد منافسة شديدة من جانب الوكلاء الآخرين بما يعطيها ميزة تنافسية بخلاف الوضع فى قطاع الملاكي.



ويذكر أن شيفروليه تستحوذ على الحصة الأكبر من مبيعات قطاع الشاحنات فى السوق المحلية معتمدة بشكل رئيسى على سيارتيها: الدبابة والجامبو؛ فى حين تراجع ترتيبها بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا ضمن قطاع الملاكي؛ لصالح منافسين آخرين مثل نيسان وهيونداى ورينو.



قال سيف صلاح الدين، مدير المبيعات بشركة أباظة أوتو تريد، الموزع للعديد من العلامات التجارية للسيارات، إنه من الصعب تحديد أى من الشركتين ستتمكن من قيادة سوق السيارات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة الركود التى يعانيها السوق وضعف الإقبال على الشراء، تأثرًا بالتعويم.



وتوقع سيف أن تشهد السوق العديد من التغيرات الهيكلية بنهاية العام المقبل، فى ظل التوقعات التى تشير إلى تحسن المبيعات بالتزامن مع الإعلان عن الإعفاء الجمركى الكامل للسيارات الأوروبية، وطرح سيارات هجين وكهربائية بالسوق.



وأوضح أن شركة المنصور للسيارات، وكلاء سيارات شيفورليه وأوبل وبيجو وإم جى ستتفوق فى المبيعات على غبور بالتزامن مع الخطط التوسعية لحجم إنتاج العلامة الأمريكية، خاصة من فئة السيارة «بيك آب»، والتى تعد المهيمنة على فئة الشاحنات.



وأوضح أن موديلات أوبل وبيجو ستحقق نموًا فى أداء مبيعاتها، بالتزامن مع إعفائها التام من الجمارك بداية العام المقبل، وفقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية الموقعة فى 2005.



وعن أداء MG، قال صلاح الدين إن حصادها لحصة سوقية كبيرة من مبيعات السيارات الملاكى بصفة عامة، والصينية بصفة خاصة يعتمد على ثقة المستهلك بها خاصة فى ظل الصدمات التى لاقتها العلامة التجارية مع الوكيل السابق لها.



وطالب صلاح الدين بضرورة إعادة تسعير إم جى خاصة مع ارتفاع اسعارها، وامتناع العديد من كبار الموزعين عن شرائها.



وتوقع أن تتمكن المنصور للسيارات من قيادة سوق السيارات بنهاية العام المقبل، بحصة سوقية تصل إلى %20، بصرف النظر عن حجم المبيعات الإجمالية، فى حين ستتمكن مجموعة جى بى غبور أوتو، وكلاء سيارات هيونداى ومازدا وجيلى وشيرى والعديد من العلامات التجارية، من اقتناص المركز الثانى فى قائمة الطرازات الأعلى مبيعًا، بنهاية 2019، بحصة سوقية متوقعة تصل إلى %15.



وأضاف أن ضعف توافر مكونات الإنتاج للعلامة اليابانية نيسان سواء فى قطاع الملاكى أو شاحنات بيك آب سيؤدى إلى وقوعها بالمركز الثالث بحصولها على حصة سوقية تقل عن %15.



وأوضح مدير المبيعات بشركة أباظة أوتو تريد أن نيسان تمكنت خلال الفترة الماضية من تسليم 800 سيارة بيك آب بعد أن استطاعت الفوز بمناقصة تابعة لإحدى الهيئات الحكومية، مشيرًا إلى أن قوائم الانتظار عليها تمتد لأكثر من 4 شهور.



فى المقابل، توقع جمال عسكر، مدير قطاع خدمات ما بعد البيع بشركة المصرية للسيارات، استمرار هيمنة مجموعة غبور على سوق الملاكى بفضل عمليات التوسع المستمرة ودخول طرازات جديدة لنشاط التجميع المحلى مثل شيرى وجيلى وبعض طرازات هيونداى.



وأضاف أنه على الرغم من حصول المنصور على MG وبيجو خلال الفترة الماضية إلا أنها لا تزال بحاجة إلى جهود تسويقية كبيرة نتيجة الخلفيات التاريخية لدى المستهلك عن سوء خدمات ما بعد البيع لكل منهما.



وتوقع أن تبدأ مجموعة المنصور فى منافسة جى بى غبور فى قطاع سوق الملاكى بحلول 2021 عقب عودة ثقة المستهلك فى MG، وتقبل المستهلك لبيجو مع تمتعها بالإعفاءات الجمركية المنصوص عليها فى اتفاقية الشراكة الأوروبية.



من جانبه، قال سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل، إن ترقب السوق لوقف إنتاج هيونداى فيرنا والاكتفاء بإنتاج إلنترا HD، سيفتح الطريق أمام تصاعد حصة المنصور على حساب جى بى غبور، خاصة أن المنصور ما زال يملك صلاحية إنتاج لانوس، وأفيو، وأوبترا.



وأشار إلى أن رغبة بعض العملاء فى اقتناء سيارات لا تنتمى لعلامات صينية ما زالت مهيمنة على تفضيلات المستهلكين، متوقعًا أن تشهد خريطة مبيعات سوق السيارات العديد من التغيرات الهيكلة بنهاية العام المقبل.



وأضاف علام أن تمتع بيجو وأوبل بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية سيحفز الطلب عليها، علاوة على MG فى ظل ما تقوم به المنصور حاليًا من حملات تسويقية كبيرة وعروض تتعلق بفترة الضمان أو بالأسعار.