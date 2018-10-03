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سيــارات
«مازدا» تعتزم تحويل معظم موديلاتها إلى كهربائية بحلول 2030
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 11:32 ص
الجيل الثاني من مازدا CX-5
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الجيل الثاني من مازدا CX-5
خالد بدر الدين
أعلنت شركة مازدا موتور اليابانية للسيارات، أن معظم السيارات التى ستنتجها بحلول عام 2030 ستعمل ببطاريات كهربائية، مقارنة بحوالى %5 فقط حاليا.
وذكرت وكالة «رويترز» أن شركة مازدا تنضم لعدد كبير من شركات السيارات العالمية، مثل «مرسيدس» و»فولكس فاجن» الألمانيتين، و»تويوتا» اليابانية، التى تسعى لإنتاج سيارات تعمل بالطاقة المتجددة، لا سيما البطاريات الكهربائية أو الموديلات الهجين.
وتعتزم شركة مازدا تسويق سياراتها الكهربائية خلال عام 2020 وتعمل على إنتاج نوعين من الموديلات، أحدهما يعمل ببطاريات كهربائية فقط، والآخر هجين ببطاريات كهربائية وتانكات بنزين.
وتتوقع الشركة أن تصل نسبة إنتاجها من السيارات التى تعمل بالبطاريات الكهربائية إلى حوالى %95 من إجمالى موديلاتها.
وتتجه السيارات الكهربائية إلى الانتشار فى أوروبا، بعد أن خصصت الشركات العالمية ميزانيات ضخمة لإنتاج هذا النوع من السيارات، لا سيا شركة «بيجو- ستروين» الفرنسية، التى ظهرت فى معرض باريس هذا الأسبوع بموديلات كهربائية، مثل DS3 الكروسباك، وكذلك شركة مرسيدس الألمانية التى تعرض موديل EQC الكهربائى.
وأدى تزايد برامج إنتاج السيارات الكهربائية إلى ارتفاع الطلب على عنصر الليثيوم المستخدم فى البطاريات اللازمة لهذه السيارات، لدرجة أن شركة «جانفينج» كبرى شركات إنتاج الليثيوم فى الصين أعلنت الشهر الماضى عن عقد اتفاقية لتوريد %20 من إنتاجها، (ما يعادل 15 طنا لمدة 3 سنوات) اعتبارا من العام الحالى، لشركة «تيسلا» الأمريكية المتخصصة فى السيارات الكهربائية، التى تستخدم «الليثيوم» فى تصنيع البطاريات الكهربائية التى تشهد انتعاشا واضحا من المستثمرين.
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