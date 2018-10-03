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بورصة وشركات
هيرميس توقع اتفاقية طرح 4.5% من الشرقية للدخان بالبورصة
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 11:36 ص
الشرقية للدخان 5
أخر الأخبار
الشرقية للدخان 6
مصطفى طلعت
وقعت شركة المجموعة المالية هيرميس عقداً مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية يتم بمقتضاه قيام الأولى بدور مدير الطرح لحصة تبلغ 4.5% من الشرقية للدخان في البورصة.
وذكرت الشرقية للدخان في بيان منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء، أن العقد يشمل تولي هيرمس إدارة الطرح لتقديم الخدمات الاستشارية والمتعلقة بهذه الصفقة.
وتظهر القوائم المالية المجمعة لشركة الشرقية للدخان خلال العام المالي 2017-2018 ارتفاع صافي الارباح إلى 4.2 مليار جنية مقابل 3 مليارات خلال العام السابق له.
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