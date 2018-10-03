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اتصالات وتكنولوجيا
«راية لمراكز الاتصالات» تُنهى تجهيز «Palm Strip» باستثمارات 150 مليون جنيه
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 10:56 ص
ريم أسعد
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ريم اسعد
أحمد على
كشفت ريم أسعد، الرئيس التنفيذى لشركة «راية لمراكز الاتصالات»- إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية- عن أن شركتها أنهت عملية تجهيز مركز «الكول سنتر» الجديد بمبنى «Palm Strip» بتكلفة استثمارية تراوحت بين 120 – 150 مليون جنيه.
يُذكر أن «المال» قد كشفت فى منتصف الشهر الماضي، عن سعى «راية لمراكز الاتصالات» لإضافة 1500 مقعد جديد خلال العام المقبل، فيما ستكون أضافت 1000 مقعد آخر نهاية العام الجارى.
أضافت فى تصريح لـ«المال»، أن شركتها قامت بتدبير التكلفة الاستثمارية للكول سنتر "Palm Strip" من مواردها الذاتية، مشيرة إلى أن المبنى الجديد يضيف 440 مقعدًا.
أوضحت الرئيس التنفيذى لشركة «راية لمراكز الاتصالات» أن شركتها تعتمد على تمويل توسعاتها المقبلة من خلال الموارد الذاتية والاقتراض البنكى.
أشارت إلى أنها دخلت فى مفاوضات مع عدة بنوك لتمويل جزء من مشروع تجهيز مبنى جديد بالقرية الذكية، موضحة أن «راية لمراكز الاتصالات» لم تتحصل من قبل على أى تمويلات بنكية.
يُذكر أن «المال» نشرت خبر يفيد اعتزام "راية" تدشين مركزًا جديدًا بالقرية الذكية بتكلفة استثمارية تصل إلى 200 مليون جنيه. أظهرت نتائج أعمال شركة «راية لمراكز الاتصالات» خلال النصف الأول من 2018 الجاري، تحقيق صافى ربح قدره 90.281 مليون جنيه، مقارنة 81.472 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
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