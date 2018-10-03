«مصر للفنادق» تستغل عوائد وديعة الـ 12 مليون دولار فى تطوير «النيل ريتز كارلتون»

شركة مصر للفنادق



المال-خاص



كشف عمرو عطية، العضو المنتدب بشركة مصر للفنادق، أن شركته تستغل عوائد الوديعة الخاصة بفندق «النيل ريتز كارلتون»، والبالغة قيمتها الإجمالية 12 مليون دولار ، فى تنفيذ عمليات الصيانة والتطوير بشكل دورى.



يُذكر أن مجموعة «ريتز كارلتون» العالمية– التى حصلت على حق إدارة فندق النيل ريتز كارلتون- قررت منح شركة «مصر للفنادق» مبلغ 12 مليون دولار، تحت مسمى «منحة توقيع عقد الإدارة» الخاصة بفندق «النيل ريتز كارلتون» الذى تم افتتاحه عام 2015.



وأضاف عطية، فى تصريحات، لـ«المال»، أن شركته تقوم بسداد المنحة من خلال حصول مجموعة «ريتز كارلتون العالمية» على %5 من إيرادات الفندق سنويًّا، مشيرًا إلى أن شركته تُعِد خطة لتطوير الفندق فى الفترة الراهنة.



وأوضح العضو المنتدب بـ«مصر للفنادق» أن شركته ستبدأ بتطوير «باب شرق» الذى يضم الـout let الخاص بالفندق، بالإضافة إلى المطبخ، لافتًا إلى أن الشركة تهدف لتحسين مستويات الخدمة من خلال رفع كفاءة تلك المناطق.



يشار إلى أن «مصر للفنادق» حصلت على قرض بقيمة تخطّت المليار جنيه لتطوير فندق «النيل ريتز كارلتون»، فيما اتفقت الشركة مع البنك الأهلى على السداد المعجل دون تحمل أى غرامات.



وحققت »مصر للفنادق" صافى ربح قدره 149.784 مليون جنيه، خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى 2017/ 2018، مقارنة بـ95.038 مليون جنيه، خلال الفترة المقابلة من العام المالى 2016/ 2017.



وتأتى الشركة القابضة للسياحة والفنادق على رأس مساهمى الشركة بنسبة استحواذ %50.7، ثم شركة مصر للتأمين بنسبة %11.83، يليها المساهم نبيه ميخائيل بنسبة %9.28، وأخيرًا شركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة %6.74.