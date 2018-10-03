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بورصة وشركات
«القاهرة الدولية» تتفق مع «مصر- إيران» على تمويل الشراء الهامشى
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 10:48 ص
شركة القاهرة الدولية لتداول الأوراق المالية
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شركة القاهرة الدولية لتداول الأوراق المالية
■ إمام: دراسة زيادة رأس المال لتعزيز الملاءة وإضافة آليات جديدة
شريف عمر
توصلت شركة القاهرة الدولية لتداول الأوراق المالية إلى اتفاق مع بنك مصر إيران للتنمية، ينص على حصول الشركة على تمويلات من البنك فى صورة قروض مخصصة لعملاء الشراء الهامشى بالشركة، بجانب دراسة زيادة رأس المال، سواء بدخول مستثمرين جدد أو اكتتاب لقدامى المساهمين.
قال محمد إمام، العضو المنتدب لشركة القاهرة الدولية، إن الاتفاق مع «مصر إيران سيعزز قدرة الشركة على زيادة حجم عملياتها بالبورصة، بعد خلق مصدر خارجى للتمويلات، لافتًا إلى أن الشركة تسعى لجذب مزيد من العملاء الأفراد بعد إتمام الاتفاق مع البنك.
وأشار إمام، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، إلى أن خطوة التعاقد مع البنك تأتى فى إطار جهود الجهات الرقابية والتنظيمية بسوق المال فى إنعاش تداولات الشراء الهامشى، وخلق مصادر تمويلية لشركات السمسرة، بدلًا من الاعتماد على الموارد الذاتية للشركات، بما يزيد معدل المخاطر بالسوق.
يُذكر أن نظام الشراء بالهامش يقوم على اقتراض العميل من شركة السمسرة لسداد نسبة من قيمة عملية شراء الأسهم، وفقًا لعدة اشتراطات تهدف لضمان توافر ملاءة مالية بالشركة المقرضة، ووفقًا لضوابط محددة للتمويل، ويهدف الهامش لزيادة القوة الشرائية للمستثمر، بمعنى أنه يمكنه شراء كمية أكبر من الأوراق المالية مع عدم قيامه بدفع كامل قيمتها من موارده الذاتية فى فترة لاحقة.
يشار إلى أن قواعد سوق المال تتيح لشركات السمسرة ممارسة نشاط الشراء بالهامش، وفقًا لعدة اشتراطات، أبرزها أن يتضمن حدًّا أدنى 5 ملايين جنيه لرأسمال الشركة كصافى حقوق مساهمين، وألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد %15 من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تتعدى النسبة %20 للعميل والمجموعة المرتبطة به، وألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية لعميل واحد على %30 من الحد المسموح به له.
وأوضح إمام أن رأسمال القاهرة الدولية حاليًّا يصل إلى 5 ملايين جنيه، وهناك خطة لزيادته فى المرحلة المقبلة، سواء عبر اكتتاب لقدامى المساهمين البالغ عددهم 3 أفراد أو دخول مساهمين جدد، على أن توظف الزيادة فى تعزيز الملاءة المالية للشركة وجذب مزيد من العملاء وتطوير البنية التحتية.
تأسست شركة القاهرة الدولية لتداول الأوراق المالية عام 1995، وتم إعادة هيكلة الشركة عام 2014، ونجحت فى توفيق أوضاعها كاملة طبقًا لقرارات البورصة وهيئة الرقابة المالية، ولديها رخص للتداول الإلكترونى، وعمليات خارج المقصورة، وتنفيذ أوامر البيع والشراء بالبورصة، من خلال فرعيها فى مدينة نصر ومصر الجديدة، ولديها قسم خاص لتنفيذ الطروحات والاكتتابات وزيادة رأس المال للشركات المقيدة بالبورصة.
ونوه بأن الشركة تدرس افتتاح فرعين تسويقيين فى الفترة المقبلة بمناطق القاهرة والدلتا؛ بهدف تحقيق انتشار جيد بالسوق المحلية، بجانب الترويج الإلكترونى لجميع الآليات التى تقدمها الشركة، ومنها الشراء الهامشى، والبيع والشراء فى الجلسة الواحدة، بجانب استعدادها لإضافة أي آليات جديدة منتظرة على غرار الشورت سيلينج.
وتطرّق إلى مساعى الشركة للتوسع بقوة فى مجال الأوراق المالية عبر دراسة إضافة نشاط الاستشارات المالية المتخصة بتقارير القيمة العادلة وقيد الشركات ببورصة النيل، باعتباره من الأنشطة المالية المهمة، والتى تعتبر مكملة لنشاط السمسرة الرئيسى.
وخلال سبتمبر الماضى ارتقت الشركة أكثر من 50 مركزًا دفعة واحدة، واحتلّت المرتبة 28 بين شركات السمسرة، بعد أن حققت قيم عمليات وصلت إلى 251.6 مليون جنيه، ضمنت لها حصة سوقية بواقع 0.75 من إجمالى التداولات الشهرية.
وكانت «المال» قد نشرت مؤخرًا تولّي شركة القاهرة الدولية مهامّ سمسار صفقة شراء إحدى الشركات الأجنبية على كامل أسهم شركة تعمل فى مجال المنتجات الصحية، فى صفقةٍ قاربت قيمتها 200 مليون جنيه.
وعن ترتيب الشركة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، فقد احتلت القاهرة الدولية المركز 87 بين الشركات بعد أن حققت قيم عمليات وصلت إلى 424.839 مليون جنيه، وحصة سوقية %0.1.
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