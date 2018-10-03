«مباشر» تنوى التوسع بفروعها فى القاهرة والصعيد

مباشر لتداول الاوراق المالية



منى عبد البارى



تتبنى شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية خطة توسعية بمجال الفروع وإضافة آليات جديدة للعملاء، ومنها وضع اللمسات النهائية لافتتاح فرع بالصعيد يتم افتتاحه الشهر الحالى، بجانب اعتزام التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة البحوث المالية مطلع نوفمبر المقبل.

قال أيمن صادق، العضو المنتدب لـ«مباشر»، إنه بافتتاح الفرع الجديد يصبح عدد فروع الشركة بالصعيد 4، وإجمالى فروعها 13 فرعًا.



ولفت، فى تصريحات، لـ«المال»، إلى أنه يجرى دراسة افتتاح فرعين جديدين بالقاهرة الكبرى، فى الربع الأخير من العام الحالى، إلا أنه ربط هذه الخطوة بتحسن أوضاع سوق المال.



وأشار صادق إلى أن «مباشر» تجرى حاليًّا عمليات إعادة هيكلة على عدة أصعدة؛ بهدف تعزيز ملاءة الشركة بقوة على صعيد شركات السمسرة بنهاية الربع الأخير من العام الحالى، والدخول فى شريحة العشر الكبار بدعم خطوات إعادة الهيكلة والتوسع جغرافيًّا.



«وتُنفذ مباشر حاليًّا عملية إعادة هيكلة كاملة لإدارة التحليل المالى لديها، مع تولّى هشام الشبينى رئاستها بديلًا لعمرو الألفى، بجانب تعيين محللين جدد»، وفقًا لـ«صادق».



ورجّح أن تنتهى هذه العملية بالكامل فى وقت لاحق من الشهر الحالى، لتتقدم «مباشر» بعد ذلك إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة بحوث مالية، وفقًا لقانون سوق المال الجديد.



وكشف صادق عن انتهاء «مباشر» من عملية إعادة هيكلة لإدارة خدمة العملاء الأفراد لديها، وإدارة المؤسسات، ما انعكس على ترتيب الشركة بهذين الفرعين فى سبتمبر.



وعلى صعيد الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى تراجعت «مباشر إنترناشيونال» مركزين وسط قيم تداولات أقل، وحصة سوقية أدنى، لتأتى فى المرتبة الـ11 مقارنة بالمركز التاسع فى الفترة المماثلة، بقيم تداولات 10.5 مليار جنيه، وحصة سوقية %2.3، نظير 12 مليار جنيه تداولات، و%2.6 حصة سوقية فى الفترة المثيلة من 2017.



وعلى صعيد الترتيب الشهرى فى سبتمبر جاءت «مباشر» فى المرتبة التاسعة بقيمة تعاملات 965 مليون جنيه، بحصة سوقية %2.5، كما احتلت المركز السادس على صعيد تعاملات الأفراد فى سبتمبر بحصة سوقية %3.66، وقيم تداولات 655 مليون جنيه، بينما جاءت فى المرتبة العاشرة على صعيد تعاملات المؤسسات بحصة سوقية %1.54، وقيم تعاملات 309 ملايين جنيه.



ونوه صادق بأن هناك مباحثات يجريها الشركاء حاليًّا لزيادة رأسمال الشركة، إلا أنه فضّل الاحتفاظ بالتفاصيل لحين اتخاذ خطوات فعلية فى هذا الصدد، والتى لن تتم قبل العام المقبل.