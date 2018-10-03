مدبولي: جارٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر بسيناء ومطروح

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

بدور إبراهيم



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 626 ألف م۳/يوم، بمحافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – بورسعيد – البحر الأحمر).



وقالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق: جارٍ حاليا تجارب التشغيل لمحطة تحلية العريش (1) و(2)، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، لخدمة منطقة المساعيد، بمحافظة شمال سيناء، ومحطة تحلية أبورماد، بطاقة 1.5 ألف م3/يوم، لخدمة منطقة أبورماد، بمحافظة البحر الأحمر، وجارٍ تسليم محطة تحلية الرميلة (3)، بطاقة 12 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة مرسى مطروح، بمحافظة مطروح.



وأضافت المهندسة راندة المنشاوى: جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية الشلاتين، بطاقة 3 آلاف م3/يوم، لخدمة مدينة شلاتين، ومحطة تحلية حلايب، بطاقة 1.5 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة حلايب، بمحافظة البحر الأحمر، موضحة أنه فى محافظة جنوب سيناء، جارٍ تنفيذ محطة تحلية نبق، بطاقة 6 آلاف م3/يوم، لخدمة منطقة نبق ومدينة شرم الشيخ، وبلغت نسبة التنفيذ 70 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها 12/2018، وجارٍ أيضاً بالمحافظة، تنفيذ 4 محطات تحلية، هى: رأس سدر، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، لخدمة مدينة رأس سدر، ومحطة تحلية أبوزنيمة، بطاقة 20 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة أبوزنيمة، ومحطة تحلية دهب، بطاقة 15 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة دهب، ومحطة تحلية نويبع، بطاقة 15 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة نويبع، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها 12/2019.



وأشار المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إلى أنه فى محافظة شمال سيناء، جارٍ تنفيذ محطة تحلية العريش (3)، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، لخدمة منطقة الريسة، وبلغت نسبة التنفيذ 65 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها 6/2019، ومحطة تحلية الشيخ زويد (2)، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، لخدمة مدينة الشيخ زويد، وبلغت نسبة التنفيذ 80 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها 3/2019، وفى محافظة مطروح، جارٍ تنفيذ محطة تحلية توسعات سيدي براني، بطاقة 2000 م3/يوم، لخدمة مدينة سيدي براني، وبلغت نسبة التنفيذ 50 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها 6/2019، ومحطة تحلية الضبعة، بطاقة 40/80 ألف م3/يوم، لخدمة الضبعة الجديدة والقديمة كمرحلة أولى، وبلغت نسبة التنفيذ 30 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها 12/2019.



وأوضح أنه جارٍ تنفيذ محطة تحلية غرب بورسعيد، بطاقة 20/40 ألف م3/يوم، لخدمة منطقة غرب بورسعيد، بمحافظة بورسعيد، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها 6/2019، ومحطة تحلية العريش (4)، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، لخدمة منطقة الريسة، بمحافظة شمال سيناء، وبلغت نسبة التنفيذ 30 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها 6/2019، ومحطة تحلية العلمين، بطاقة 150 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة العلمين الجديدة والقديمة، وتبلغ مدة تنفيذها 36 شهراً، ومحطة تحلية شرق بورسعيد، بطاقة 150/250 ألف م3/يوم، لخدمة منطقة شرق بورسعيد، والمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، وتبلغ مدة تنفيذها 36 شهراً، بالإضافة إلى محطة تحلية الجلالة، بطاقة 150 ألف م۳/يوم، وجارٍ تنفيذها بمعرفة القوات المسلحة.



وأشار إلى أن هناك 47 محطة قائمة لتحلية مياه البحر، بطاقة تصميمة نحو 255 ألف م3/يوم، بمحافظات (البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح).​