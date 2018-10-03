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بورصة وشركات
ارتفاع طفيف للبورصة في مستهل تعاملات الأربعاء
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 10:49 ص
ارتفاع البورصة المصرية
أخر الأخبار
ارتفاع البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات طفيفة في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط مشتريات للمستثمرين العرب والأجانب، مقابل مبيعات المصريين.
وارتفع مؤشر "egx30" الرئيسي 0.63% إلى 14472.3 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.13% ليصل إلى 700.25 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.24 إلى مستوى 1783.67 نقطة.
يذكر أن البورصة أنهت تعاملات أمس على خسائر وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 800 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 795.8 مليار جنيه، وسط تباين في أداء المؤشرات.
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