«رغيف الفينو» بجنيه

فرن إفرنجى فينو



■ عبدالفضيل: ارتفاع سعر القمح عالميًا السبب



محمد مجدى وعمر سالم



ارتفع سعر رغيف الفينو إلى جنيه، إثر رفع سعر طن الدقيق للمخابز بواقع 800 جنيه، اعتبارا من أمس.



وأكد أحمد عبدالعال، عضو شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، وصاحب مخبز أفرنجى، ارتفاع سعر استلام طن الدقيق استخراج %72، من أصحاب المطاحن والتجار إلى 7 آلاف، تسليم شهر أكتوبر الجارى، بدلًا من 6200، عن سبتمبر الماضى، و 5800 جنيه فى أغسطس الماضي.



وقال «عبدالعال»، لـ«المال»، إن سعر رغيف الفينو، الذى يشهد اضطرابًا فى المخابز الأفرنجية، ويتراوح بين 50 - 75 قرشًا، ارتفع إلى جنيه بعد تلك الزيادة التى حدثت فى سعر الدقيق.



وأضاف أن ارتفاع سعر الدقيق «استخراج %72»، يقع على عاتق المستوردين، خارج منظومة الخبز المدعم، مشيرا إلى أنه لا توجد منظومة حكومية، أو آلية لتحديد سعر الفينو، مثل رغيف الخبز المدعم.



يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، حددت سعر الرغيف البلدى المدعم بسعر 5 قروش، ووزن 110 جرامات، على أن يتم إنتاجه بدقيق «استخراج %82»، ويحصل الطن صاحب المخبز البلدى المدعم بسعر 4700 جنيه.



وقال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، لـ«المال»، إن المخابز الأفرنجية والسياحية، تعتبر خارج سلطة الحكومة، ووزارة التموين، باستثناء التفتيش والرقابة على الدقيق المستخدم فى إنتاج المخبوزات بجميع أنواعها لعدم استخدام «دقيق %82» والذى ينتج منه الخبز المدعم.



وأكد أنه طالما أن السلعة التى يتم تداولها «حرة» فلا توجد رقابة على السعر، لأنها مسألة عرض وطلب، ومع ذلك يجب على أصحاب المخابز الأفرنجية والسياحية مراعاة ظروف الأسرة المصرية عند تحديد السعر.



وقال محمد عبد الفضيل، رئيس مجلس إدارة شركة «فينوس» أحد أكبر مستوردى القمح، إن ارتفاع أسعار الدقيق الفاخر يرجع إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية خلال الفترة الحالية.



وأوضح - فى تصريحات لـ«المـال» -أن سعر طن الدقيق «استخراج %72» ارتفع من متوسط 4800 إلى 5400- 5600، بزيادة 800 جنيه بلغت تسليم أمس، لارتفاع الطلب عالميًا على القمح.



وأشار إلى أن الطلب على الدقيق محليًا تراجع 20 - %30 مؤخرا، بسبب ارتفاع الأسعار وإعادة ترتيب أولويات المستهلكين، لافتًا إلى أن سعر طن القمح الروسى، ارتفع 17 دولارا الشهر الماضى، ليصل إلى 232 دولارا.

