جنوب القاهرة للكهرباء تطرح 3 مناقصات لتوريد وحدات توليد وأكشاك

محطة كهرباء 22



عمر سالم



طرحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، 3 مناقصات على الشركات العالمية والمحلية، لتوريد وحدات توليد كهرباء ديزل متنقلة.



كشف مصدر مسئول فى الشركة فى تصريح لـ«المال»، عن أن الوحدات قدراتها بين 500، 1000 كيلو فولت أمبير، تصل قيمة كراسة الشروط إلى 20 ألف جنيه، على أن تتلقى العروض المالية والفنية من الشركات المتقدمة نهاية الشهر الجاري، وأن تقدم كل شركة خطاب ضمان ابتدائى بقيمة 50 ألف جنيه.



أوضح المصدر أنه تم إحلال وتوسعة عدد من أكشاك التوزيع، والانتهاء من تنفيذ 540 محولا + (167) كشك معدنى، و390 لوحة جهد متوسط، (384) لوحة جهد منخفض، كما تسعى الشركة لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار، وتحسين معدلات الفقد.



أشار إلى أن الانتهاء من تحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية بنسبة تنفيذ وصلت إلى %95.2، بإجمالى أطوال تتخطى 125 كم فى المناطق الأكثر خطورة، موضحاً وجود بعض الاعتراضات من الأهالى تؤثر على نسبة التنفيذ.



يصل عدد مشتركى شركة جنوب القاهرة للتوزيع إلى 4 ملايين مشترك، وتغطى مناطق كرداسة، والمنصورية، والواحات، وأوسيم، ووردان، ومنشأة القناطر، والصف، والعياط، وأطفيح، وأبوالنمرس، والحوامدية، والبدرشين.



طرحت الشركة مناقصة أخرى لتوريد معدات كهربائية، تتضمن توريد كشك صاج كامل بالمشتملات، بمحول زيتى قدرة 1500 كيلو فولت أمبير، بجهد 24 كيلو فولت، ومن المقرر تلقى العروض من الشركات المتنافسة نهاية أكتوبر الجارى.



أشار المصدر إلى أنه طرح مناقصة ثالثة على الشركات المحلية، ولتوريد لوحة جهد منخفض لمحول 500 كيلو فولت أمبير لوحة 3+1 داخل المبنى، مزودة بمحولات جهد، ومحولات تيار وأماكن لتركيب العدادات.



أوضح أن ﻧﺴﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ الشركة ﻋﻦ ﺷﻬﺮ سبتمبر ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ، ﺑﻠﻐﺖ %95 ﻣﻘﺎﺑﻞ %91 خلال شهر اغسطس ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ، ما يعكس تحسنًا ﻓﻰ ﻧﺴﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ.



ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ، ﻓﻰ ﺗﺼﺮﻳح ﻟـ‏«المال»، ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ الاستهلاك نتيجة الموجة الحارة ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻣﺎ ﻴﺴﺎﻋﺪ ﻓﻰ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، وﺗﻌﺎﻧﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻧﻘﺼﺎً ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.