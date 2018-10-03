«جمعية الحبوب» تطالب «الزراعة» بتصريف 40 ألف طن ذرة

المنصورة للدواجن



الصاوى أحمد



طالب بندارى محمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة لمنتجى الحبوب، من وزارة الزراعة، العمل على إيجاد مخرج لتصريف 40 ألف طن من الذرة الصفراء، مخزنة، ورفض منتجى الدواجن استلامها، وهى مخزنة فى الجمعيات ومن المتوقع أن تتعرض للتلف فى الفترة المقبلة.



قال بندارى أن الوزارة يجب أن تجد الحل لتلك المشكلة المتمثلة فى هذة الكميات، مشيرا إلى أنه حال استمرار التجاهل، نلجأ للقضاء لنيل حقوقنا، لا سيما أن التصرف فى الكميات التى تم توريدها قبل الإلغاء قليلة.



أكد بندارى فى تصريح لـ«المال»، أن اتحاد منتجى الدواجن رفض استلام المحصول المحلى بعد تراجع سعر الذرة فى السوق -خارج البرتوكول – بقيمة 400 جنيه عن السعر المحدد سلفا فى منظومة الزراعة التعاقدية للذرة، وبلغ سعر الطن الحر 3400 جنيه، والمدون فى العقود بين الطرفين 3800 جنيه.



كانت وزارة الزراعة قد اتفقت قبل أيام مع اتحاد منتجى الدواجن على تطبيق الزراعة التعاقدية على المحصول لأول مرة، وتضمنت «المبادرة « أن تكون وزارة الزراعة هى الضامن للتنفيذ، و»الجمعيات التعاونية» طرف أول «بائع» والطرف الثانى اتحاد منتجى الدواجن «المشترى « وكانت الكميات المبدئية هى 100ألف طن بسعر 3800جنيه للطن الموسم الجارى على أن يتم التوسع فى الكميات الموسم المقبل

يستهدف «البرتوكول» تقليص الفجوة الأستيرادية التى تبلغ 8 ملايين طن، وتتأرجح أسعار الذرة المستوردة بين 3000 إلى 3400 جنيه حاليا.



أضاف أنه طبقا للبروتكول الموقع بين الطرفين يتم بموجبه استلام الذرة الصفراء المعدة للتحويل كعلف بسعر 3800 جنيه، إلا أن الطرف المشترى أخل بالعقد ولم يستلم المحصول.



ارتفعت إنتاجية مصرمن الذرة الصفراء الموسم الجارى لما يفوق 5 ملايين طن.



أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد الزراعى، أن عدة مئات من الأطنان من الذرة الصفراء، تورديها للجمعيات ويقع بعضها فى الشرقية، وتنظر الاستلام، ولا يعرف مصيرها، وأن الكميات التى تم استلامها فعليا، من الشركات لا تتعدى مئات الأطنان فقط، وكان الاتفاق المبرم ينص على استلام 100 ألف طن مرحلة أولى من إجمالى 250 ألف طن، فى الموسم الجارى بالكامل كتجربة قابلة للتنفيذ مستقبلا.



أوضح حمادة أن منظومة الزراعة التعاقدية للذرة الصفراء، تخضع بالكامل لسلطة وزير الزراعة، سواء الطرف البائع أو المشترى، مشيرا إلى أنه ضرورى إجراء مناقشات بين الطرفين للوصول لحل.



بلغت مساحات الذرة الصفراء 1.5 مليون فدان، بإنتاجية 3.4 طن للفدان، بواقع 5.1 مليون طن إنتاج، بعد توسع المزارعين فى المساحات، وتعتبر الذرة هى المكون الرئيسى لعلف الدواجن والإنتاج الحيوانى، فى إطار توجهات الدولة لتضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من الحبوب، والحد من استيراد 8.5 مليون طن ذرة سنويا، وتطبيقًا لقانون الزراعة التعاقدية.



يذكر أن مصر تستورد سنويا 8 ملايين طن ذرة صفراء لتحويلها لعلف لمزارع الدواجن والماشية.