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بنـــوك
«مخاطر الائتمان» تستهلك %50 من ضمانة «المركزى»
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 10:11 ص
البنك المركزي المصري
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البنك المركزي المصري
سيد بدر
استخدمت شركة ضمان مخاطر الائتمان «CGC» مليار جنيه، تمثل %50 من ضمانة البنك المركزى، بقيمة مليارى جنيه التى وفرها مطلع العام الجارى.
وقالت لبنى هلال، نائب محافظ «المركزى»، ورئيس مجلس إدارة «CGC»، إنه تم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة الخاصة بالشركة، وتوفير الضمانة لتعزيز دورها فى ضمان مخاطر تمويلات البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت لبنى هلال، صرحت مطلع العام الجارى، بأن الضمانة التى منحها «المركزى» لصالح الشركة بقيمة مليارى جنيه، ستوفر تغطية لمحافظ قروض بقيمة 30 مليارًا.
وكشفت «المال»، فى ديسمبر الماضى عن استحواذ «المركزى» على حصة بنحو %20 من الشركة، موزعة بواقع %8 تمثل كامل أسهم بنك مصر – إيران، و%12 من حصة البنك الأهلى، وبلغت قيمة الصفقة نحو 90.5 مليون جنيه.
ويبلغ رأسمال «CGC» المصرح به والمدفوع 25 مليون جنيه، وساهمت فيه بنوك الأهلى المصرى، القاهرة، التنمية الصناعية والعمال، الاستثمار العربى، مصر- إيران، «SAIB»، قناة السويس، كريدى أجريكول، وشركتى مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، تبعا للمنشور على الموقع الإلكترونى للشركة.
وأشارت لبنى هلال، خلال كلمتها فى المؤتمر الختامى للزراعة الرقمية بجامعة النيل، إلى أن الضمانة التى وفرها «المركزى» تسهم فى زيادة تمويلات البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقلل المخاطر المحيطة.
كان «المركزى» قد أشار، فى بيان إلى أن الضمانة تأتى استكمالًا لمبادرات تشجيع تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التى تضمنت إلزام البنوك بتخصيص %20 من إجمالى محافظها الائتمانية لتمويلها حتى عام 2020.
وأوضح أنه عند حساب معيار كفاية رأس المال، يتم الاعتراف بكفالة شركة ضمان مخاطر الائتمان لدى البنوك، مع إعطاء الجزء المُغطَّى بتلك الكفالة وزن مخاطر%20، أما فيما يخص المحفظة المغطاة بخطاب الضمان الصادر من «المركزى» للشركة فيتم إعطاؤها صفرًا % وزن مخاطر.
وعن الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات، لفت «المركزى» إلى أن ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان، تضاف إلى الضمانات التى يتم الاعتداد بها لدى تكوين المخصص، وذلك باستبعاد الجزء المغطى بها من أرصدة التسهيلات الممنوحة للعملاء.
فى سياق آخر، كشف مصدر فى «المركزى»، رفض الكشف عن اسمه، عن انتهاء الدراسة الخاصة باحتياجات السوق فيما يتعلق بإطلاق صناديق استثمار متخصصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الدراسة انتهت إلى عدة فجوات منها نقص الصناديق المتخصصة فيما يتعلق بالاستثمار الملائكى، وكذلك التى ترعى المشروعات الناشئة التى تحقق ربحا على المدى الطويل، ويرغب أصحابها فى التخارج منها قبل مرحلة تحقيق الربح.
وتعتزم بنوك الأهلى ومصر والقاهرة ومؤسسات أجنبية إطلاق أول صندوق مصرى لتمويل شركات التكنولوجيا المالية والمشروعات المبتكرة تديره شركة «سوارى فينشرز» بقيمة مليار جنيه، ومن المقرر إطلاقه مطلع العام المقبل.
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