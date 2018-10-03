«شمال القاهرة للكهرباء» تفاوض «جايكا» لطرح مناقصة تركيب 450 ألف عداد ذكى

شركة شمال القاهرة للكهرباء

عمر سالم



بدأت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء مفاوضات مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا»، لطرح مناقصة على الشركات اليابانية لتوريد وتركيب 450 ألف عداد ذكى فى منطقة الحلمية.



وكشف المهندس ناجى عارف، رئيس الشركة فى تصريحات لـ«المـال»، أن الشركة بدأت مفاوضاتها لوضع كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة، والتى سيتم تمويلها عبر منحة من الجايكا بقيمة تصل لنحو 102 مليون دولار، ما يعادل نحو 1.9 مليار جنيه.



وأشار إلى أن المنحة تتضمن إنشاء مركز تحكم قومى فى حلمية الزيتون، لافتاً إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تتولى وضع المواصفات الخاصة بإنشاء مركز التحكم، وذلك ضمن خططها للشركات التابعة لها وتحديث وتطوير الشبكات.



وأوضح عارف أن شركة ساجيمكوم الفرنسية انتهت من تركيب نحو 350 عدادا حتى الآن فى المرحلة الأولى لمشروع تركيب 250 ألف عداد ذكى، ضمن مناقصة كانت قد طرحتها وزارة الكهرباء العام الماضى كمرحلة تجريبية على الشركات التابعة.



يذكر أن وزارة الكهرباء أطلقت خلال 2016 المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد كهرباء ذكى، فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتحويل العدادات التقليدية بأخرى ذكية، خلال 10 أعوام بتكلفة تصل إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه.



وأضاف أن الشركة الفرنسية ستقوم بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع عبر تركيب 5000 عداد فى نطاق منطقتى (العبور- مدينة نصر)، من إجمالى 53 ألف عداد فى نطاق شركة شمال القاهرة.



وكشف أن شركته انتهت من تنفيذ برامج الصيانة للاستعداد لفصل الشتاء المقبل، كما انتهت من تنفيذ مشروعات بقيمة 800 مليون جنيه حتى نهاية يوليو الماضى ضمن مشروعاتها للعام المالى الماضى.



ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 4.3 ﻣﻼﻳﻴﻦ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ - ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ - ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ - ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ - ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ - ﺷﺒﺮﺍ - ﺷﺒﺮﺍ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ - ﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ - ﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ - ﺍﻟﻤﺮﺝ - ﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ، ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ 60 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ.

