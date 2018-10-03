بدء تنفيذ القطار الكهربائي نوفمبر المقبل

القطار الكهربائي 66

مصدر: قائمة الشركة المصرية تضم «إنشاءات الطرق» و«المقاولون العرب» و«أوراسكوم للإنشاءات»



مدحت إسماعيل



تعتزم وزارة النقل، تنفيذ القطار الكهربائى السلام العاصمة، خلال نوفمبر المقبل، بعد أن انتهت من إجراءات الحصول على القرض مع الجانب الصينى، البالغ 1.2 مليار دولار لتمويل المشروع.



قال مصدر لـ«المال»، إنه الشركات المصرية المسند لها تنفيذ الأعمال المدنية والإنشاءات وتركيب القضبان، أبلغت، وتضم «المقالون العرب، وأوراسكوم للإنشاءات، وشركة إنشاءات الطرق العامة التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى بالوزارة»، مواعيد التنفيذ، وتسليمهم مواقع العمل خلال الفترة الماضية.



أوضحت، أن جميع الإنشات المدنية تنفذها شركات مقاولات مصرية، بإشراف وتعاون مع الجانب الصينى ممثلا فى شركة «أفيك – كريك» الصينية، المنفذ الرئيسى للقطار، موضحاً إنه مقرر إنهائى المشروع خلال عامين من بدء التنفيذ.



يشار إلى أن وزارة النقل، كانت تستهدف بدء الأعمال فى المشروع مطلع فبراير الماضى، إلا أنها عجزت عن توفير 500 مليون دولار، الدفعة الأولى من تكلفة المشروع، ومن ثم تم إجراء مفاوضات أخرى مع الجانب الصينى على زيادة القرض من 700.39 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار، وبعدها استكمال الإجراءات الإدارية للحصول على القرض.



يبدأ القطار المكهرب من مدينة السلام، مارا بالعبور، والشروق، وبدر، والروبيكى، وتتفرع من الأخيرة وصلتان، إحداهما تربط العاصمة الإدارية الجديدة، يبلغ طول خط المشروع كاملاً 67.846 كم، ويضم 11 محطة.



القطار يتقاطع مع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بمدينة السلام فى محطة المستشار عدلى منصور، كمحطة تبادلية قرب الطريق الدائرى، وينتقل الراكب بين خطى المترو والقطار المكهرب دون الحاجة للخروج من المحطة، ومستهدف نقل قرابة 50 ألف عامل وموظف إلى محيط العاصمة الإدارية الجديدة، بعد نقل الوزارات والهيئات الحكومية هناك، والعمالة الأخرى غير المنتظمة.



كان الرئيس عبدالفتاح السيسى،رئيس الجمهورية، التقى ممثلى تحالف الشركات الصينية التى ستُنفذ مشروع القطار الكهربائى، بحضور هشام عرفات، وزير النقل، نهاية العام الماضى، وطالب بضغط البرنامج الزمنى المقترح لتنفيذ المشروع خلال عامين، بدلاً من 30 شهراً، والتوصل لأفضل الشروط التعاقدية، بما يشمل توفير الصيانة الدورية للقطارات، والتدريب اللازم للعاملين بالمشروع، لضمان الحفاظ على مستوى الخدمة.

