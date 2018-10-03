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استثمار
تحالف ثلاثى ينتهى من دراسة فرص وتحديات الاستثمار ورأس المال المخاطر
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 10:00 ص
سحر نصر جديد
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أحمد عاشور
انتهت الجمعية المصرية للاستثمار، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وشركة برايس، ووتر هاوس، من إعداد دراسة عن حجم سوق صناديق رأس المال المخاطر، وصناديق الاستثمار المباشر، عبر حقوق الملكية لتحديد فرص الاستثمار بالقطاع.
قال عبد الله الإبيارى رئيس الجمعية لـ«المال» إن الدراسة بناء على مقابلات شخصية مع العاملين فى سوق الصناديق الاستثمارية، وكبرى الشركات، بالتعاون مع شركة «برايس ووتر هاوس» والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار .
أعلن الإبيارى خلال مؤتمر حضرته سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن العمل جارى على تحديث الدراسة، ومناقشة توصيات التقرير مع الجهات المعنية، مشيداً بالإجراءات التشريعية الأخيرة، التى ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا أنه تشجيع الاستثمار فى رأس مال المخاطر مهم، لما له من عائد كبير يعود على الاقتصاد بشكل عام، موضحا أن كل شخص لديه دور فى دعم الاستثمار المباشر.
خلال الورشة، استعرض تقرير عن سوق رأس المال المخاطر فى مصر، وكيفية تطويره، وأوضح التقرير أن صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر تعد مفيدة لأى اقتصاد لأنه يدفع النمو من خلال تشجيع إنشاء أعمال جديدة، وتوسيع الأعمال القائمة وإيجاد فرص العمل فى مصر، وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبية الشركات من حيث العدد ويمكن أن تستفيد بشكل كبير من الدعم والتوجيه والاستثمار الذى توفره شركات رأس المال المخاطر، وشركات الاستثمار المباشر، وبالنظر إلى طبيعة استثمارات رأس المال المخاطر، وشركات الاستثمار المباشر، مقارنة بتمويل الديون، فهى بوجه عام أكثر قدرة على تحقيق النمو، لا سيما فى المراحل الأولى من تطور الشركة.
ذكر التقرير أن استثمارات رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر تسهم فى زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر وتدفق المعرفة والتكنولوجيا من الخارج، مما يجعل مصر أكثر توافقاً مع المعايير الدولية، كما أنها توفر فوائد للمستثمرين أنفسهم من خلال تنويع محافظهم الاستثمارية فى قطاعات متعددة وفى الاستثمارات طويلة الأجل.
تضمن التقرير عدد من التوصيات وهى تحسين البيئة الضريبية وحوكمة الشركات وحماية المستثمر، وتعزيز جمع الأموال المحلية من المؤسسات الاستثمارية، وتحسين الإطار التنظيمى لتمكين إنشاء وتشغيل صناديق رأس المال المخاطر والاستثمار المباشر تمشيا مع المعايير العالمية، وسرعة اصدار التراخيص للنشاطات الاستثمارية المختلفة.
قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الخطط الإصلاحية التى تنفذها الحكومة لا تتوقف، وهناك زيادة فى إجراءات حماية المستثمرين، وتعزيز حوكمة الشركات، والقضاء على البيروقراطية التى كانت تعيق عمل المستثمرين، بتسهيل الإجراءات فى مركز خدمات المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات لتسهيل وتسريع الإجراءات على المستثمرين. دعت الوزيرة الشركات إلى توسيع نشاطها فى مصر، ولعب دور مهم فى التنمية، ما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وقامت مصر بإصلاحات تشريعية ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة أى معوقات تواجه المستثمرين، وإصدار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة، والصلح الواقى، والإفلاس، والتأجير التمويلى، والتخصيم، وتعديل قانونى الشركات وسوق المال.
أشارت إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة فكرتك شركتك بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من أجل دعم الشركات الناشئة، وإنشاء عدد من الشركات مثل مسرعة الأعمال «فلك» وEFG للتكنولوجيا المالية، عبر استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
أوضحت أن الوزارة تدعم زيادة عدد الشركات فى السوق المصرية، وتوسيع نشاطها والتواصل مع الأسواق الدولية، ما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
استعرضت كاترين هانسن، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، جهود البنك فى إعداد التقرير، مشيدة بالإجراءات التشريعية التى قامت بها مصر، وساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن البنك يحرص على دعم زيادة الاستثمارات المباشرة فى مصر.
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