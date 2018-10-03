نمو متوقع للسياحة الإنجليزية إلى مصر خلال الشتاء

السياح بمطروح 125

دعاء محمود



عجمى: نسعى لمخاطبة كبرى الشركات لإطلاق 5 رحلات شارتر على الأقل إلى الأقصر



يستعد القطاع السياحى للمشاركة فى معرض لندن WTM، الذى يحضره 5000 عارض من 182 دولة حول العالم، ويوفر فرصة لعقد صفقات فى صناعة السياحة على مستوى العالم بما يوازى 2.8 مليار جنيه إسترلينى.



يأتى ذلك مع قرب انطلاق فعاليات بورصة لندن، المقرر لها شهر نوفمبر المقبل، وتشارك مصر بوفد رسمى برئاسة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وممثلى القطاع الخاص.



تحتل السياحة البريطانية المركز الرابع بقائمة العشرة الكبار فى الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بعد توافد 205 آلاف سائح، خلال النصف الأول من العام الجارى بارتفاع %40 عن نفس الفترة من 2017، ويتميز السائحون البريطانيون بإقبالهم على نمطى السياحة الثقافية والشاطئية معاً، بالإضافة إلى أن السائح البريطانى من ذوى الإنفاق المرتفع.



أكد ممثلو القطاع أن هناك استعدادت وجهود لمحاولة استعادة الحركة السياحية من هذا السوق لمعدلاته الطبيعية قبل حادث الطائرة الروسية، موضحين أن تكلفة المشاركة فى المعرض تبلغ 1350 يورو تسدد للهيئة.



قال علاء عاقل، رئيس شركة جاز لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، التابعة لمجموعة ترافكو، إن شركته تستهدف خلال مشاركتها فى بورصة لندن، زيادة عدد السائحين الإنجليز الوافدين إلى المناطق السياحية المصرية المسموح بها من جانبهم، وخاصة لمدن الغردقة، مرسى علم والأقصر على وجه التحديد لما شهدته من كساد سياحى خلال الفترة الماضية.



وأضاف عاقل لـ«المال»، أن الشركة تستهدف جلب أكبر عدد ممكن من السائحين الإنجليز منوهاً أن هذا الأمر متوقف على عدد الطائرات الشارتر المتاحة ودور هيئة تنشيط السياحة فى تحسين الصورة الذهنية عن المقصد المصرى، مطالباً مسئولى الهيئة بالقيام بدور فعال فى البورصة من حيث التسويق والدعايا.



أشار رئيس شركة جاز إلى أن البورصة تمثل فرصة كبرى، لعقد الصفقات ولقاء منظمى الرحلات والشركات، من مختلف الجنسيات الأخرى المشاركة فى المعرض السياحى الدولى.



أكد إيهاب عبد العال، رئيس شركة بلومون للسياحة، إحدى الشركات العاملة مع السوق البريطانية، أنه من المتوقع أن يشهد المقصد المصرى زيادة قوية فى حجم الطلب من السوق البريطانية، خلال الموسم الشتوى المقبل 2019، موضحاً أن هناك ارتفاعات فى حجم الطلب من هذا السوق منذ شتاء 2018.



شدد عبد العال على أن عودة الإنجليز بقوة للمقصد المصرى يترتب عليه زيادة الأعداد الوافدة من الأسواق الأخرى، مشيراً إلى أنه خلال هذا العام فى ملتقى لندن ستزيد نسبة عقد الصفقات مع الجانب المصرى.



قال ثروت عجمى، المستشار السياحى بغرفة شركات السياحة بالأقصر، إن هناك 5 شركات سياحية بمحافظة الأقصر تشارك فى معرض وبورصة لندن، وهناك حرص من القطاع على المشاركة بها، متابعاً أن هناك استعدادات مكثفة للاستفادة بأكبر قدر ممكن من هذا المعرض للترويج للمقصد المصرى.



أضاف عجمى أنه من المقرر إجراء مقابلة على هامش فعاليات البورصة مع كبرى شركات السياحة الإنجليزية، لحثهم على عودة الطيران العارض من لندن إلى الأقصر، بواقع 5 رحلات على الأقل أسبوعياً، منوهاً أن الأقصر كانت تستقبل قبل ثورة 25 يناير 22 رحلة طيران شارتر أسبوعياً من لندن.



كانت وزيرة السياحة، رانيا المشاط، أعلنت عن عقد اتفاق مع عالم الآثار وسفير الأمم المتحدة للتراث العالمى، زاهى حواس، على تصوير مقاطع فيديو له من منطقة الأهرامات ومن المتحف المصرى الكبير، لعرضها على شاشات فى الجناح المصرى فى بورصة لندن، كوجه مصرى عالمى يتحدث عن الحضارة المصرية.



كما تم الاتفاق على أن يقوم «حواس» بالتعاون مع الوزارة لعمل برنامج تثقيفى للأطفال تحت عنوان «مغامرات فى عالم الآثار» باللغتين العربية والإنجليزية، الأول يهدف إلى تعريف أطفال مصر بتاريخهم وتوعيتهم بأهمية آثارهم وبأهمية السياحة، والثانى لتعريف أطفال العالم بالحضارة المصرية ودعوتهم لزيارة مصر.



يذكر أن السوق البريطانية كانت تحتل المركز الثانى فى أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الأعوام الماضية، وحققت إقبالا 1.5 مليون سائح فى عام الذروة 2010، ليتراجع عدد السائحين الإنجليز بنسبة %29 بعد توافد مليون و34 ألف سائح فى 2011، تأثرا بأحداث ثورة يناير.



أما فى عام 2012 فسجلت السياحة البريطانية توافد مليون و12 ألف سائح، بتراجع طفيف بلغ %2 عن عام 2011، لتسجل تراجعاً جديداً بنسبة %6 فى عام 2013 بعد توافد 955 ألف سائح مقارنة بالعام السابق له. فى 2014 سجلت السياحة البريطانية إلى مصر توافد 906 آلاف سائح بنسبة تراجع %5 عن عام 2013، أما فى عام 2015 فجاء نحو 869 ألف سائح بريطانى بتراجع %4، عن العام السابق له.



خلال 2016 سجلت بريطانيا أعلى معدل انخفاض بنسبة %73 بعد توافد 231 ألف سائح، مقارنة بالعام السابق له 2015، أما خلال العام الماضى 2017 احتلت بريطانيا المركز الثالث أوروبيا والرابع عالميا بتوافد 319 ألف سائح بارتفاع %38 عن العام السابق له.

