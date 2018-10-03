«المركزى» يلزم البنوك بتحقيق 200 ألف محفظة ذكية خلال عام

■ نسبة التفعيل يجب ألا تقل عن %10 خلال فترة الخطة



سيد بدر:



ألزم البنك المركزى المصرى جميع البنوك الحاصلة على رخصة تقديم خدمات الدفع عبر المحمول بتحقيق نحو 200 ألف محفظة ذكية خلال عام، وذلك فى إطار سعيه إلى نشر الخدمة على نطاق واسع وزيادة تفعيلها.



وقال مصدران فى إدارات الدفع وتكنولوجيا المعلومات لدى بنكين محليين لـ«المال»، إن تعليمات «المركزى» أشارت إلى إمكانية سحب تراخيص تقديم الخدمة فى حال عدم التزام البنوك بتحقيق المستهدف.



ويوجد نحو 17 بنكا لديها رخصة تقديم الدفع عبر المحمول، منها 5 بنوك لا تزال فى مرحلة التجهيز والاستعداد لإطلاق هذا المنتج.



وقال المصدران إن تعليمات «المركزى» لم تفرق بين البنوك التى تتيح الخدمة بالفعل أو التى بصدد تقديمها، وبالتالى على الجميع أن يحقق المستهدف وهو 200 ألف محفظة خلال عام.



وأضافا أن «المركزى» ألزم البنوك أيضًا بضرورة وضع خطة واضحة لتسويق ونشر الخدمة على نطاق واسع وزيادة عدد التجار المتعاملين مع البنك اللذين يمكن سداد مقابل منتجاتهم عبر المحفظة الذكية للهاتف المحمول، للوصول إلى نسب تفعيل للخدمة لا تقل عن %10 من إجمالى المشتركين.



وتعتبر خدمة تحويل الأموال والدفع عبر المحمول واحدة من محورين أساسيين يعتمد عليهما «المركزى» لزيادة نسبة الدفع الإلكترونى ضمن اتجاه الدولة إلى التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على المعاملات النقدية، والثانى: هو منظومة الدفع الوطنية التى سيتم إطلاقها نهاية العام الجارى.



وفى لقاء مع عدد محدود من الصحفيين خلال الأيام الماضية، قال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع، إن محافظ المحمول سجلت حاليا نحو 11.2 مليون محفظة تتبع نحو 10.2 مليون عميل، بينها حوالى %10 تم تفعيلها على مستوى البنوك المختلفة.



وأشار إلى أن النسخة الثالثة من تعليمات نظم الدفع ستصدر قبل نهاية العام الجارى، وتتضمن مميزات إضافية من بينها، إتاحة الادخار والاقتراض عبر المحمول، وزيادة الحد الأقصى للاستخدام عن المعمول به حاليا، والمقدر بنحو 6000 جنيه، بجانب دمج منظومة الحسابات البنكية بالمحمول، ليمكن لعميل معين شحن أى محفظة من أى حساب بنكى.



وأوضح المصدران، أن «المركزى» لم يلزم البنوك بخطط معينة للتسويق وتركها حسب كل بنك وإستراتيجياته نحو التوجه لقطاعات معينة، متوقعين أن تسهم التعليمات الجديدة فى تنشيط الخدمة التى ستعود بالنفع بشكل كبير على المواطنين، نظرًا لقدرتها على تيسير عمليات الدفع والقضاء على الكثير من المشكلات.



وأشارا إلى أن المستهدفات الجديدة ستضع البنوك أمام تحدٍ كبير للانتشار على مستوى التجار واقتحام القطاعات الجديدة، كما أن هناك تحدٍ آخر يتعلق بارتفاع تكلفة الخدمة، فى مقابل انخفاض العائد الذى تحققه البنوك إلا أنه مع انتشارها على نطاق أوسع والوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين، وزيادة نسبة التفعيل سيحقق ذلك عوائد قوية للقطاع المصرفى والاقتصاد القومى.



وقرر المجلس الأعلى للمدفوعات الشهر الماضى، مد العمل بقرار إعفاء المواطنين من المصروفات الخاصة بفتح حساب لخدمات المحمول، وخفض المصروفات الخاصة بخدمات الدفع من خلال المحمول بنسبة %50 حتى نهاية مارس المقبل.



وحول تقنية الدفع السريع «QR Code» قال المصدران إن «المركزى» طلب من كل بنك يرغب فى الحصول على الرخصة التقدم بخطة للانتشار ومستهدفات معينة يرغب فى تحقيقها، مؤكدين أن هذه التقنية ستكون أحد الدوافع لتنشيط الدفع عبر المحمول، نظرًا لقدرتها على الوصول إلى صغار التجار ممن ليست لديهم القدرة على تحمل تكلفة نقاط البيع، والأكشاك الصغيرة.