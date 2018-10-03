إطلاق أول رحلات شارتر بين بلجيكا والأقصر فى 2019

سياحة

دعاء محمود:



تعتزم غرفة شركات السياحة البلجيكية إطلاق أولى رحلات الطيران العارض إلى مدينة الأقصر خلال العام المقبل 2019، فيما لم تحدد بعد عدد الرحلات.

وكشف ثروت عجمى، المستشار السياحى لغرفة شركات السياحة بالصعيد، لـ«المال»، أن معدل إنفاق السائح البلجيكى مرتفع، ويتميز بطول مدة إقامته، ومن محبى زيارة المدن الثقافية.



يذكر أن شركة «مصر للطيران» تسير 4 رحلات أسبوعيًّا من بلجيكا إلى القاهرة، كما تقوم شركة تيوى بلجيكا بتسيير رحلتين أسبوعيا من بروكسل إلى شرم الشيخ.



واستضافت محافظة الأقصر خلال الفترة من 29 سبتمبر الماضى وحتى 2 أكتوبر الحالى مؤتمر اتحاد شركات السياحة البلجيكية الناطقة بالفرنسية (UPAV) الذى عقد هذا العام فى مصر بحضور 170 شركة بلجيكية خلال رحلة نيلية بين مدينتى الأقصر وأسوان، يتم تنظيم المؤتمر كل عام فى بلد، وعُقد العام الماضى فى جزيرة ميكونوس اليونانية، وفى إسبانيا فى 2016.



وتأتى مبادرة استضافة مصر لهذا المؤتمر المهم فى إطار الجهد المشترك، بين وزارة السياحة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ومكتبها بباريس، وشركة مصر للطيران عن طريق مكتبها ببروكسيل، وتحت رعاية السفير المصرى ببروكسيل خالد البقلى، وبالتنسيق مع وزارة الآثار.



والتقت مساء أمس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار أعضاء اتحاد الشركات السياحية البلجيكية، ودعتهم الوزيرة إلى الترويج لمصر فى بلجيكا، ونقل تجربتهم، التى تشمل الأماكن التى زاروها والمصريين الذين تعرفوا عليهم خلالها إلى عملائهم، موضحة أن هذا هو المفهوم الذى تتبناه الحملة الترويجية الجديدة للوزارة people to people، التى تهدف إلى تعريف العالم بالمصريين.