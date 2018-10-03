EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
إطلاق أول رحلات شارتر بين بلجيكا والأقصر فى 2019
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 09:34 ص
سياحة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
مطروح تستقبل ثالث رحلات الشارتر من مطار روما هذا العام
«النيل»: الاتفاقيات مع روسيا تمنع رحلات «شارتر» من القاهرة
سياحة
دعاء محمود:
تعتزم غرفة شركات السياحة البلجيكية إطلاق أولى رحلات الطيران العارض إلى مدينة الأقصر خلال العام المقبل 2019، فيما لم تحدد بعد عدد الرحلات.
وكشف ثروت عجمى، المستشار السياحى لغرفة شركات السياحة بالصعيد، لـ«المال»، أن معدل إنفاق السائح البلجيكى مرتفع، ويتميز بطول مدة إقامته، ومن محبى زيارة المدن الثقافية.
يذكر أن شركة «مصر للطيران» تسير 4 رحلات أسبوعيًّا من بلجيكا إلى القاهرة، كما تقوم شركة تيوى بلجيكا بتسيير رحلتين أسبوعيا من بروكسل إلى شرم الشيخ.
واستضافت محافظة الأقصر خلال الفترة من 29 سبتمبر الماضى وحتى 2 أكتوبر الحالى مؤتمر اتحاد شركات السياحة البلجيكية الناطقة بالفرنسية (UPAV) الذى عقد هذا العام فى مصر بحضور 170 شركة بلجيكية خلال رحلة نيلية بين مدينتى الأقصر وأسوان، يتم تنظيم المؤتمر كل عام فى بلد، وعُقد العام الماضى فى جزيرة ميكونوس اليونانية، وفى إسبانيا فى 2016.
وتأتى مبادرة استضافة مصر لهذا المؤتمر المهم فى إطار الجهد المشترك، بين وزارة السياحة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ومكتبها بباريس، وشركة مصر للطيران عن طريق مكتبها ببروكسيل، وتحت رعاية السفير المصرى ببروكسيل خالد البقلى، وبالتنسيق مع وزارة الآثار.
والتقت مساء أمس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار أعضاء اتحاد الشركات السياحية البلجيكية، ودعتهم الوزيرة إلى الترويج لمصر فى بلجيكا، ونقل تجربتهم، التى تشمل الأماكن التى زاروها والمصريين الذين تعرفوا عليهم خلالها إلى عملائهم، موضحة أن هذا هو المفهوم الذى تتبناه الحملة الترويجية الجديدة للوزارة people to people، التى تهدف إلى تعريف العالم بالمصريين.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا