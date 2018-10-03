EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
«الجبرا» يستحوذ على حصة من «iCommunity» بقيمة 600 ألف دولار
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 09:29 ص
صناديق استثمار
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار تقتنص محفظة بنك حكومى
خسائر البورصة تحبط وثائق صناديق الاستثمار
صناديق استثمار
■ المال - خاص:
استحوذ صندوق «الجبرا فينشرز» للاستثمار المباشر على حصة غير حاكمة تعادل 25 إلى %35 بشركة «iCommunity» التى تعمل فى «صناعة العقارات الرقمية» مقابل 600 ألف دولار (ما يعادل 10.6 مليون جنيه).
وقال طارق أسعد، الشريك المؤسس فى صندوق «الجبرا فينشرز»، إن الأخير يهتم بالشركات الرائدة التى تمتلك مقومات النمو والتوسع بما يحقق عائدا استثماريا أعلى مستقبلًا.
وتمتلك «iCommunity» تطبيقا إلكترونيا يقدم لسكان الكمبوندات والمجمعات السكنية المملوكة لعدد كبير من الشركات العقارية، عدة خدمات إلكترونية تسمح لهم بالتواصل مع مسئولى الشركة، وطلب خدمات الصيانة والخدمات المنزلية وكذلك مع بعضهم البعض.
ويضم التطبيق الإلكترونى عددا كبيرا من المشروعات العقارية، أبرزها «أمواج» و«بيلاجيو» و«هاسيندا باى» و«بالم باركز».
وأضاف «سعد» - فى تصريحات لـ«المال»- أن النمو السريع لشركة «iCommunity» كان أبرز العوامل التى دفعت الصندوق لضخ 600 ألف دولار، مشيرًا إلى أن المجال الذى تتواجد فيه، يتميز بالنمو المستدام، إذ ترتبط خدماتها بصناعة العقارات.
وأكد كريم أكرم، الشريك المؤسس والعضو المنتدب فى ـ«iCommunity»، فى تصريحات لـ«المال» أن شركته تعمل وفق إستراتيجية محددة الأهداف منحتها الفرصة فى التواجد فى عدد كبير من المدن الجديدة، فى مدة زمنية قليلة.
وأضاف أن شركته ستستغل حصيلة الاستثمار الذى ضخه صندوق «الجبرا فينشرز» للتوسع فى السوق المحلية، بالإضافة إلى التواجد بمنطقة شمال أفريقيا، وزيادة القدرات الخاصة بفريق الشركة.
يُذكر أن صندوق «الجبرا فينشرز» قد استحوذ على حصص فى عدد من الشركات أبرزها، «فى الخدمة»، و«المانيوز» بقيمة 1.5 مليون دولار، كما ضخ أقل من 2 مليون دولار فى شركة Eventtus، ولديه حصة بـ«جود مارت» بقيمة 750 ألف دولار، وحصة بمنصة بيع الأزياء الإلكترونية «لارينا» بأقل من مليون دولار، وحصة فى «POS ROCKET» بقيمة 1.5 مليون دولار.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا