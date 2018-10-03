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بورصة وشركات
«القومية للأسمنت».. البقاء لله
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 09:21 ص
اجتماع الجمعية العمومية لإعلان تصفية القومية للأسمنت
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اجتماع الجمعية العمومية لإعلان تصفية القومية للأسمنت
عصام عميرة:
قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القومية للأسمنت، مساء الثلاثاء، برئاسة عماد الدين مصطفى، تصفيتها، وحجبها نهائيًا بموافقة %99.42 بإجمالى 97.840 مليون سهم من الحاضرين، لعدم جدوى استمرارها اقتصادياً، ورفض 70 صوتا فقط القرار فيما امتنع 11.245 ألف سهم عن التصويت.
وشهدت الجمعية التى اتخذت قرار التصفية حضوراً كثيفاً من المساهمين، بحضور ممثلين عن 98.4 مليون سهم بنسبة بلغت %95.4 من إجمالى عدد الأسهم الذى يصل إلى 103.1 مليون.
قررت الجمعية تعيين عبد النبى فرج عنتر، مصفياً للشركة، يعاونه المحاسب عاطف محمد حسين، اعتبارا من 7 أكتوبر الجارى، مع إلزامه بالأحكام التى تتضمنها المواد من 137 الى 154 من القانون رقم 159 لعام 1981 للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ولائحته التنفيذية، وجرد للشركة من أموال، وما عليها من التزامات وتحرير قائمة مفصلة بذلك، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على أموال الشركة وحقوقها، ووفاء ما عليها من ديون، وحقوق العاملين الواجبة عند التصفية، وبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً.
جاء القرار إعمالا للمادة 38 من قانون 203 لعام 1991، بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد، لبحث جدوى استمرار الشركة من عدمه، وبعد تآكل رأس المال لأكثر من 12 مرة وتضاعف الخسائر.
قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية: «لسنا دعاة هدم، لكن نسعى للإصلاح، لما له جدوى اقتصادية، لافتا إلى أنه تم إهدار 1.2 مليار جنيه فى عملية التطوير الأخيرة، دون جدوى اقتصادية، ضاعفت من أعباء الشركة».
أشار إلى أن القرار بداية خطة الإصلاح لشركات قطاع الأعمال، لافتا إلى أن هناك 48 شركة خاسرة فى الوزارة منها 8 تتبع القابضة للكيماويات.
كان صلاح مهران، المدير المالى لشركة للقومية للأسمنت، قد قال ردا على تساؤل الجهاز المركزى عن سبب إيقاف الأفران، إنه لو تم إيقاف الأفران فور تعويم الجنيه مباشرة، لوفرت الشركة 2 مليار جنيه من فاتورة الدين لشركة الغاز.
قال رئيس مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت، محمد حسين رضوان، إن الشركة حققت إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى، مقابل 1.6 مليار جنيه فى عام 2016/2017، مضيفاً أن الخسائر بلغت 2.5 مليار جنيه.
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