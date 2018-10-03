مساهمو «النيل للأقطان» الأجانب يلجأون للتحكيم الدولى ضد «الحكومة»

■ رئيس الشركة: إقامة الدعوى فى لندن والمطالبة بتعويض مالى عن تجميد الاستثمارات 8 سنوات



أحمد على:



قرر المساهمون الأجانب فى شركة «النيل لحليج الأقطان» رفع دعوى تحكيم دولى ضد الحكومة، بأحد المراكز المتخصصة فى العاصمة البريطانية، لندن، للمطالبة بتعويض مالى عن الأضرار الناتجة عن تجميد استثماراتهم بالشركة لمدة 8 سنوات تقريبًا.



وكان قد تم إيقاف التداول على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، ومنعها من التصرف فى أموالها عام 2011، عقب رفع دعوى قضائية تطالب ببطلان خصخصتها، والتى تم الحكم فيها عام 2013 بالبطلان وإعادة الشركة إلى الدولة، مع تعويض حاملى أسهم الشركة، وهو ما لم يُنفذ حتى الآن.



وكشف السيد الصيفى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للنيل لحليج الأقطان، عن أن المساهمين الأجانب فى الشركة قررت اللجوء إلى التحكيم الدولى، مع تحمل تكاليف رفع الدعوى عقب ما اعتبروه عدم اهتمام من الدولة بحل الأزمة.



وتبلغ حصة الأجانب بشركة «النيل لحليج الأقطان» نحو %20 يمتلك منها المساهمون السعوديون %10، وتتوزع بنسبة %10 المتبقية على كويتيين وسوريين وإماراتيين، وإنجليز، علما بأن تلك الحصة موزعة بين عدد كبير من المستثمرين.



وأضاف «الصيفى»- فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن المساهمين الأجانب بالشركة، وأبرزهم «فورجز بنك» البريطانى سيبدآون إجراءات دعوى التحكيم الدولى قريبا، علما بأن قواعد التحكيم تتضمن منح الحكومة مهلة 6 أشهر لحل الأزمة قبل الفصل فيها.



وأوضح «الصيفى» أن شركته لن تستطيع المساهمة فى تكاليف رفع الدعوى، نظرًا لتدهور موقفها المالى، مشيرًا إلى أن التكلفة قد تصل إلى 4 ملايين دولار.

وأشار إلى أن الدعوى التى سترفع فى لندن، ستطالب بتعويض مالى عن الأضرار التى تعرض لها المساهمون نتيجة عدم قدرتهم على التصرف فى استثماراتهم طوال 8 سنوات.



يُذكر أن الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للتشييد والتعمير، كانت قد كلفت شركة «مزارز للاستشارات المالية» بإعداد قيمة عادلة لسهم «النيل لحليج الأقطان» فى نهاية عام 2015، قبل أن تقوم «القابضة للتشييد» بإلغاء تعاقدها مع «مزارز» عقب تحديد الأخيرة قيمة عادلة للسهم 100 جنيه.



وعاودت «القابضة للتشييد» تعيين مستشار مالى مستقل آخر، وهو شركة «فينكورب» للاستشارات المالية، لتحديد قيمة عادلة للسهم، مطلع عام 2016، قبل أن تتوقف عملية التقييم تماما حتى الآن.



ويبلغ رأسمال «النيل للأقطان» 269.9 مليون جنيه، موزعة على 52.9 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات.

