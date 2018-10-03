6 مقترحات من اتحاد المصدرين لحل أزمة تسويق القطن

■ من بينها.. صرف مستحقات المغازل المحلية من متأخرات الدعم





دعاء حسنى:

رفع اتحاد مصدرى الأقطان مذكرة إلى مجلس الوزراء، ووزارات الزراعة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال - حصلت «المال» على نسخة منها - تضمنت 6 مقترحات لحل أزمة تسويق القطن لموسم (2018/2019)، فى ظل انخفاض أسعار شراء المحصول من المزارعين.

ويواجه مزارعو القطن أزمة فى تسويق إنتاج 2018، بسبب زيادة المعروض هذا العام بنحو مليون قنطار عن العام الماضى، بعدما سجل الإنتاج 2.4 مليون قنطار، مقابل 1.4 مليون فى 2017، فضلا عن 200 ألف قنطار باقية من الموسم السابق، وأدت زيادة المعروض وقلة الطلب الداخلى والخارجى، إلى تراجع سعر القنطار المحلى لنحو 2500 جنيه لأصناف وجه بحرى، هبوطا من 2800 جنيه فى بداية الموسم.

وأعلنت الحكومة فى فبراير الماضى وقبل بدء زراعة المحصول، عن سعر ضمان لشراء القطن من المزارعين بواقع 2700 جنيه لأصناف وجه بحرى، و2500 لوجه قبلى.

وتتضمن المقترحات الستة أولًا: تخفيض سعر الفائدة على تسهيلات شركات القطن والغزل، والذى يمثل عقبة أمام التوسع فى تسويق القطن وصناعته.

وتعتمد شركات تجارة الأقطان على تسهيلات بنكية لشراء القطن سنويًا من المزارعين، وتقدر القروض المطلوبة من التجار لتسويق محصول العام الحالى بنحو 5 إلى 6 مليارات جنيه، بفائدة تصل إلى %22، حسب تصريحات سابقة لنبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان لــ«المال».

ثانيا: صرف دعم نقدى لمشتريات مصانع الغزل المحلية من القطن المصرى تتراوح قيمته من 200إلى 300 جنيه»، وثالثا: صرف مستحقات المغازل المحلية من دعم الصادرات المتأخرة منذ عامين.

ورابعا: تكليف شركات قطاع الأعمال بشراء القطن من المنتجين بسعر الضمان الذى أعلنته 2700 جنيه للقنطار الزهر فى وجه بحرى قبل حلجه ونزع البذرة منه»، و2500 جنيه لوجه قبلى.

وخامسا: تكليف معاصر زيوت القطاع العام، باستلام البذرة الناتجة من الحليج بسعر مناسب، وسادسا: العمل بكل وسيلة لوقف عمل الحلاجات الأهلية فى القرى، والتى تقوم تقوم بحلج القطن فى المنازل وبيعه للمغازل بأسعار أقل، وهو ما يجرمه القانون.

وحذر «السنتريسى» فى تصريحات لـ«المال»، من أن عدم حل مشكلة تسويق القطن هذا العام، سينعكس على مساحات زراعته الموسم المقبل، وعلى إستراتيجية الدولة لعودة المحصول إلى سابق عهده.

وأضاف أن حل أزمة تسويق القطن يتم عبر خلق طلب داخلى لمصانع الغزل الرفيع، التى تستخدم القطن المصرى فى مدن برج العرب والسادات وبدر.

وأوضح أن تراجع الطلب الداخلى يدفع العملاء بالخارج إلى الضغط على المصدرين المصريين وخفض سعر تصدير الاٌقطان المصرية.



