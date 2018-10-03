روسيا اليوم: داعش يعلن مقتل أحد قيادييه في سيناء

الحرب على داعش

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أعلن تنظيم "داعش" الثلاثاء، مقتل قيادي كبير في صفوفه في شبه جزيرة سيناء، وهو ما يمثل ضربة للمتشددين المسؤولين عن سلسلة هجمات استهدفت قوات الأمن ومدنيين في سيناء، حسبما نقل موقع روسيا اليوم.



ونشر التنظيم بيانا عبر قنواته على تطبيق "تليجرام" يضم صورة لرجل مبتسم ذي لحية خفيفة، وعرفه التنظيم بأنه أبو حمزة المقدسي.



وذكر التنظيم أن "المقدسي" وهو فلسطيني، كان مسؤولا عن التخطيط والتدريب في سيناء، دون أن يورد تفاصيل بشأن أين أو متى أو كيف قُتل.



ولم يصدر بعد تعليق من الجيش المصري على الإعلان، لكن مصادر أمنية قالت إن المقدسي قتل مع شخصين آخرين يوم الاثنين الماضي في غارة جوية استهدفت سيارتهم قرب مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.



ويشن الجيش والشرطة المصريان عملية أمنية في سيناء منذ فبراير شباط للقضاء على المتشددين الموالين لتنظيم "داعش"، وانطلقت العملية بعد هجوم على مسجد في نوفمبر أسفر عن مقتل مئات المصلين.



وأفاد الجيش بأن مئات ممن يشتبه بأنهم متشددون فضلا عن عشرات الجنود قتلوا في العملية التي يشارك فيها آلاف من قوات الشرطة والجيش المصريين.