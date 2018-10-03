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اتصالات وتكنولوجيا
ميزات عديدة في ساعة أبل الجديدة
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 03:08 ص
ساعة أبل الجديدة
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ساعة أبل الجديدة
متابعات:
تلبي ساعة أبل الجديدة Apple Watch 4 احتياجات الجماهير لطالما كان المستخدمون في أمس الحاجة إليها، لا سيما في وقت الطوارئ، بسبب ميزات عديدة منها ما قد ينقذ حياتك.
وبإمكان الساعة الجديدة أن تكشف حوادث السقوط التي يتعرض لها المستخدم، أثناء ممارسة الرياضة مثلا، بمجرد ارتطامها بالأرض، والاتصال بخدمة الطوارئ خلال 15 ثانية فقط.
وتعطي الساعة ثلاثة خيارات عند سقوط المستخدم وتعرضها للارتطام: الأول اتصل بالطوارئ، الثاني سقطت لكني بخير، والثالث أنا لم أسقط، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء.
وإذا لم يضغط المستخدم على أي من الخيارات الثلاثة خلال 15 ثانية، تتصل الساعة بالطوارئ مباشرة، وترسل رسالة نصية إلى الشخص الذي سجله المستخدم للاتصال فيه عند الطوارئ.
ولا تعمل الساعة خلال السقوط فقط، بل تعمل أيضا إذا ما انزلق المستخدم بشكل مفاجئ، بقشرة موز مثلا، أو تدحرج على أرض منحدرة يصعب معها إيقافه.
وتمكن الساعة المستخدمين الصغار والكبار في السن من ضبط إعداداتها يدويا، وإدخال بيانات الشخص المطلوب التواصل معه في حالة الطوارئ، لكنها تعمل أوتوماتيكيا في حال ضبط المستخدم عند سن 65 عاما فما فوق.
وجاءت ساعة أبل الجديد بشاشة أكبر من كل سابقاتها، وشكل أكثر انسيابية، وبطارية بعمر أطول، كما أنها تتمتع بميزات أكثر تتعلق بالصحة واللياقة البدنية.
وطرحت أبل ساعتها الجديدة في 21 سبتمبر الماضي بسعرين: الأول 399 دولارا أميركيا، وتحتوي على "جي بي أس" و "واي فاي"، والثاني 499 دولارا أميركيا وهي للهواتف الخلوية.
أبل
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