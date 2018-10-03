أكبر مكاسب يومية للذهب عالميا منذ أكثر من أسبوع

خالد بدر الدين:







سجل الذهب عالميا، يوم الثلاثاء، أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوع وتجاوز حاجز 1200 دولار للأوقية مع سعي المستثمرين للملاذ الآمن في المعدن بعد أن هبطت أسواق الأسهم بسبب تصريحات مشرع إيطالي ضد اليورو.





وذكرت وكالة رويترز أن السعر الفوري للذهب ارتفع أكثر من 1.3 % ليزداد إلى 1202.81 دولار للأوقية فى أكبر زيادة يومية منذ 24 أغسطس الماضى كما لامست الأسعار وقت سابق 1208.23 دولار للأوقية لتسجل أعلى منذ 21 سبتمبر الماضى.





وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر القادم 15.3 دولار، أو ما يعادل 1.28 % في التسوية ليصعد إلى 1207 دولارات للأوقية.



