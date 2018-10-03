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اقتصاد وأسواق
أكبر مكاسب يومية للذهب عالميا منذ أكثر من أسبوع
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 02:57 ص
اسعار الذهب 1112
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اسعار الذهب 1112
خالد بدر الدين:
سجل الذهب عالميا، يوم الثلاثاء، أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوع وتجاوز حاجز 1200 دولار للأوقية مع سعي المستثمرين للملاذ الآمن في المعدن بعد أن هبطت أسواق الأسهم بسبب تصريحات مشرع إيطالي ضد اليورو.
وذكرت وكالة رويترز أن السعر الفوري للذهب ارتفع أكثر من 1.3 % ليزداد إلى 1202.81 دولار للأوقية فى أكبر زيادة يومية منذ 24 أغسطس الماضى كما لامست الأسعار وقت سابق 1208.23 دولار للأوقية لتسجل أعلى منذ 21 سبتمبر الماضى.
وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر القادم 15.3 دولار، أو ما يعادل 1.28 % في التسوية ليصعد إلى 1207 دولارات للأوقية.
وهبطت أسواق الأسهم في أنحاء العالم في الوقت الذي تراجعت فيه الأصول الأوروبية أيضا بعد أن قال المشرع الإيطالي كلاوديو بورجي إن معظم مشكلات البلاد يمكن حلها إذا تخلت عن اليورو وعادت إلى استعمال عملة وطنية.
أسعار الذهب
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