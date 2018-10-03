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ترامب يتربح 413 مليون دولار من مساعدة والده على التهرب من الضرائب
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 02:49 ص
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خالد بدر الدين:
نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا أعلنت فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شارك في مخالفات ضريبية شملت حالات احتيال ساعد خلالها هو وأشقاؤه والديهم على التهرب من الضرائب.
وأظهر تحقيق الصحيفة الذي أجرته بناء على ”مجموعة هائلة“ من الإقرارات الضريبية السرية والسجلات المالية أن ترامب حصل من نشاط والده العقاري على ما يساوي حاليا ما لا يقل عن 413 مليون دولار.
وذكرت وكالة رويترز أن صحيفة نيويورك تايمز استشهدت بأكثر من 200 إقرار ضريبي حصلت عليها لتؤكد هذه المخالفات الضريبية ولكن تشارلز هاردر محامي ترامب أبلغ الصحيفة بأن التقرير غير دقيق.
دونالد ترامب
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