ترامب يتربح 413 مليون دولار من مساعدة والده على التهرب من الضرائب

خالد بدر الدين:





نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا أعلنت فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شارك في مخالفات ضريبية شملت حالات احتيال ساعد خلالها هو وأشقاؤه والديهم على التهرب من الضرائب.





وأظهر تحقيق الصحيفة الذي أجرته بناء على ”مجموعة هائلة“ من الإقرارات الضريبية السرية والسجلات المالية أن ترامب حصل من نشاط والده العقاري على ما يساوي حاليا ما لا يقل عن 413 مليون دولار.



