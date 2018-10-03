خالد بدر الدين:







أظهرت أرقام رسمية من منصة قطريليكس المتخصصة في تحليل ونشر مواد عن النظام القطري هبوط السياحة الخليجية الوافدة إلى قطر بنسبة 79.5%، في أول 8 شهور من العام الجارى مع انخفاض عددهم إلى حوالى 139.3 ألف سائح مقابل 679.1 ألف سائح خليجي خلال نفس الشهور من العام الماضى.





ونشرت وكالة الإمارات اليوم أن هذه الأرقام أكدت تدني حركة السياحة إلى قطر بشكل عام بنسبة 28.5%، حيث خسرت 483 ألف سائح من العرب والأجانب في منذ بداية يناير إلى نهاية أغسطس الماضى وبلغ عدد السياح الوافدين إليها خلال هذه الشهور حوالى 1.209 مليون سائح.





وكان إجمالي عدد السياح العرب والأجانب إلى قطر، قد بلغ 1.692 مليون سائح خلال الفترة المماثلة، من السنة الماضية 2017.





وتراجعت السياحة العربية أيضاً بنسبة 37.3%، حيث بلغ العدد 81.3 ألف سائح، مقارنة مع 129.7 ألف سائح في الفترة نفسها من 2017.



