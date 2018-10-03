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اتصالات وتكنولوجيا
اضطهاد المسلمين سبب عزم ترامب وقف صادرات التكنولوجيا للصين
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 02:37 ص
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب 001
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الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب 001
خالد بدر الدين:
بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مراجعة سبل وقف تصدير التكنولوجيا الأمريكية التي يمكن أن تستخدمها الحكومة الصينية في عملياتها لمراقبة واعتقال الأقلية المسلمة وسط تقارير عن تعرض الويغور وآخرين لعمليات اعتقال جماعي في منطقة شينجيانج.
وكان روبيو وسميث، الزعيمان الجمهوريان للجنة التنفيذية الخاصة بالصين في الكونجرس، قد بعثا برسالة إلى روس في سبتمبر الماضى لحث الإدارة على توسيع العقوبات ضد الصين بسبب طريقة معاملتها للأقلية المسلمة.
وقال ويبور روس وزير التجارة الأمريكي في رسالة إلى رئيسي لجنة بالكونجرس اطلعت وكالة رويترز عليها يوم الثلاثاء إن وزارته قد تعلن عن تعديلات في سياسة التصدير في غضون أسابيع بالتشاور مع وزارة الخارجية وإدارات أخرى.
وأضاف روس في الرسالة التي بعث بها إلى ماركو روبيو والنائب كريس سميث ”نقوم بهذه المراجعة بشكل سريع ونتوقع نشر التعديلات في إجراءات التصدير في وقت لاحق من هذا الخريف“.
وذكرت وكالة رويترز أن هذه المراجعة تضمنت تقييم ما إذا كان ستتم إضافة أفراد وشركات وصينيين آخرين لقائمة الكيانات الخاضعة لشروط ترخيص خاصة، وذلك في تعديل لسياسة الترخيص وتحديث لقائمة الوسائل التكنولوجية الخاضعة للرقابة من أجل حماية حقوق الإنسان.
وأي قرار بفرض عقوبات سيكون خطوة نادرة تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان ضد الصين التي تخوض معها حربا تجارية في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على مساعدة بكين من أجل التوصل لحل لمواجهة بشأن أسلحة كوريا الشمالية النووية.
وأبدت وزارة الخارجية الأمريكية قلقها العميق الشهر الماضي بشأن ”تفاقم القمع“ الذي تقوم به الصين في منطقة شينجيانج مع دراسة المسؤولين فرض عقوبات على مسؤولين صينيين كبار وشركات صينية مرتبطة بمزاعم انتهاك حقوق الإنسان.
دونالد ترامب
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