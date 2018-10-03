EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
هبوط مؤشر ستوكس 50 الأوروبى بقيادة البنوك الإيطالية
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 02:26 ص
مؤشر ستوكس
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
مؤشر ستوكس 600 يهبط 2% ليسجل أسوأ أداء منذ مارس
مؤشر ستوكس 600 الأوروبى يهوى 1.1 % بقيادة شركات التكنولوجيا
مؤشر ستوكس 600 الأوروبى يهبط 1%
مؤشر ستوكس 600 يقفز 3.3% فى أسبوع
مؤشر ستوكس 600 يقفز 1.2% بداية الأسبوع
مؤشر ستوكس
خالد بدر الدين:
هبط مؤشر ستوكس 50 القياسي لكبرى الشركات الأوروبية بأكثر من 0.7 فى ختام التعاملات يوم الثلاثاء مع تسجيل خسائر في كافة القطاعات بقيادة البنوك ولاسيما الإيطالية.
وذكرت وكالة رويترز إن العائد على السندات الإيطالية التي أجلها 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 4 أعوام ونصف العام بعد أن صرح برلماني إيطالي إن معظم مشاكل البلاد ستجد طريقها إلى الحل من خلال التخلي عن اليورو وذلك قبل أن تهدأ السوق بفعل تصريحات مطمئنة من الحكومة.
وتراجعت أسعار الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بعد أن فشلت في الاستفادة من المعنويات الإيجابية في بورصة وول ستريت، حيث زاد قلق المستثمرين المتخوفين بشأن مصير مفاوضات بريطانيا بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بعد تصريحات من نائب إيطالي ضد منطقة اليورو..
وهبطت أسهم البنوك الإيطالية، التي تجعلها حيازات الحكومة الكبيرة من السندات حساسة للتوترات السياسية، بما يصل إلى 4 % خلال التعاملات و لكنها قلصت خسائرها إلى 1.2 % عند الإغلاق بينما تضررت بنوك منطقة اليورو أيضا و لكن مؤشرها أغلق منخفضا 0.6 % فقط.
ومن بين الشركات الأوروبية ذات الثقل التى تعرضت لخسائر شركة فيليبس التى هوى سعر سهمها بأكثر من 3.6 % بعد خفض تصنيف السهم من قبل بنك كريدي سويس، بينما انخفض سعر سهم شركة سيمنس الألمانية بحوالى 2.6 % بعد خفض توصية من بنك HSBC لسهم الشركة.
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا