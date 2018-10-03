هبوط مؤشر ستوكس 50 الأوروبى بقيادة البنوك الإيطالية

خالد بدر الدين:





هبط مؤشر ستوكس 50 القياسي لكبرى الشركات الأوروبية بأكثر من 0.7 فى ختام التعاملات يوم الثلاثاء مع تسجيل خسائر في كافة القطاعات بقيادة البنوك ولاسيما الإيطالية.





وذكرت وكالة رويترز إن العائد على السندات الإيطالية التي أجلها 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 4 أعوام ونصف العام بعد أن صرح برلماني إيطالي إن معظم مشاكل البلاد ستجد طريقها إلى الحل من خلال التخلي عن اليورو وذلك قبل أن تهدأ السوق بفعل تصريحات مطمئنة من الحكومة.





وتراجعت أسعار الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بعد أن فشلت في الاستفادة من المعنويات الإيجابية في بورصة وول ستريت، حيث زاد قلق المستثمرين المتخوفين بشأن مصير مفاوضات بريطانيا بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بعد تصريحات من نائب إيطالي ضد منطقة اليورو..





وهبطت أسهم البنوك الإيطالية، التي تجعلها حيازات الحكومة الكبيرة من السندات حساسة للتوترات السياسية، بما يصل إلى 4 % خلال التعاملات و لكنها قلصت خسائرها إلى 1.2 % عند الإغلاق بينما تضررت بنوك منطقة اليورو أيضا و لكن مؤشرها أغلق منخفضا 0.6 % فقط.



