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أسواق عربية
بورصة الكويت تقفز 9 % في الربع الثالث لتتصدر الخليج
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 02:19 ص
بورصة الكويت
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بورصة الكويت
خالد بدر الدين:
قفز المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت بحوالى 9 % خلال الربع الثالث ليتفوق على بقية الأسواق الخليجية، بما في ذلك السعودية وأبوظبي المنتجتين للنفط كما تجاوز مؤشر بورصة قطر ومؤشر MSCI للأسواق الناشئة والمؤشر IMOE إكس الروسي.
وذكرت وكالة رويترز أن انضمام بورصة الكويت إلى مؤشر للأسواق الناشئة وارتفاع أسعار النفط حتى وصل لأعلى من 84 دولار للبرميل على تألق الأسهم الكويتية مقارنة مع غيرها من الأسهم في المنطقة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة و لكن بعض كبار المستثمرين النشطين في الأسواق الناشئة ما زالوا يترقبون مزيدا من الإصلاحات.
وكانت مؤسسة فوتسي راسل لتجميع المؤشرات ضمت 12 سهما كويتيا إلى مؤشرها على مرحلتين الأولى في سبتمبر الماضى والأخرى فى ديسمبر القادم مما سيتمخض عنه وزن يزيد قليلا عن 0.5 % في مؤشر لفوتسي.
وطبقت بورصة الكويت، التي حلت محل بورصة الكويت للأوراق المالية في أوائل 2016، عددا من الإصلاحات شملت تخفيف قواعد الإدراج، وإلغاء إدراج شركات كان يُنظر إليها على أنها غير ملائمة للاستثمار العام وتعزيز السوق بمتطلبات مختلفة للإفصاح.
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