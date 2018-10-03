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نقل وملاحة
إيرادات النشاط الأساسي للشركات المساهمة فى النقل البحري
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 12:33 ص
الشركة القابضة للنقل البحري والبري
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الشركة القابضة للنقل البحري والبري
المال -خاص:
أنهت الشركة القابضة للنقل البحري والبري " احدي الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام " الجمعيات العامة العادية للشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 والعاملة في مجالات الوكالة الملاحية والخدمات البحرية وعددها 5 شركات وتساهم في رؤوس اموالها الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسب تتراوح من 5% الي 49% وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل بالاسكندرية لأعتماد نتائج اعمال الشركات الثلاث [ أمون للتوكيلات الملاحية / ممفيس للتوكيلات الملاحية / أبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية ] وأيضاً الشركة المصرية للتوريدات البحرية وشركة السويس للشحن والتفريغ عن العام المالي 2017/2018 بحضور اللواء بحري أ.ح / محمد احمد ابراهيم يوسف " رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري".
وأظهرت نتائج الاعمال تحسنا ملحوظاً في اداء الشركات ويتضح من اجمالي ايرادات النشاط المحققة للنشاط الاساسى خلال العام للشركات الخمس بلغت 159.3 مليون جنيه ... مقابل 123.3 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 29.2 % .
جاء تحسن أداء الشركات الخمس خلال العام المالى 2018/2017 بناءاً على تنفيذ ومتابعة توجيهات السيد اللواء بحرى / محمد يوسف من خلال اللقاءات المتواصلة مع ادارات هذه الشركات وكذا من خلال التوصيات الصادرة بأجتماعات المجلس التنفيذى للشركة القابضة والتى كان لها اكبر الأثر فى تصحيح مسار تلك الشركات وتحقيق نتائج ايجابية حيث تم تفعيل أوجه التكامل بينها وبين الشركات التابعة والشقيقة فى مجالات الخدمات والتخليص الجمركى والشحن مما أدى الى تحسين الاداء والمساهمة بدور فعال فى أداء الشركات وتحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة.
تجدر الاشارة الي تحسن الاداء المالي لهذه الشركات وزيادة قدرتها علي مواجهة إلتزاماتها وخاصة تجاه الجهات الحكومية مثل ( الكهرباء / المياة / البترول ) والتي تقوم بسدادها بصفة منتظمة مع عمل جدولة منتظمة السداد بالنسبة لمستحقات التأمينات الاجتماعية .. ويتم حاليا حصر شامل لمستحقات الضرائب تمهيدا لسدادها مستغلة في ذلك الاعفاءات التي قررها القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتنازل عن نسبة تصل الي 90% من فوائد وغرامات التأخير .
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