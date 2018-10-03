إيرادات النشاط الأساسي للشركات المساهمة فى النقل البحري

المال -خاص:





أنهت الشركة القابضة للنقل البحري والبري " احدي الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام " الجمعيات العامة العادية للشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 والعاملة في مجالات الوكالة الملاحية والخدمات البحرية وعددها 5 شركات وتساهم في رؤوس اموالها الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسب تتراوح من 5% الي 49% وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل بالاسكندرية لأعتماد نتائج اعمال الشركات الثلاث [ أمون للتوكيلات الملاحية / ممفيس للتوكيلات الملاحية / أبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية ] وأيضاً الشركة المصرية للتوريدات البحرية وشركة السويس للشحن والتفريغ عن العام المالي 2017/2018 بحضور اللواء بحري أ.ح / محمد احمد ابراهيم يوسف " رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري".



وأظهرت نتائج الاعمال تحسنا ملحوظاً في اداء الشركات ويتضح من اجمالي ايرادات النشاط المحققة للنشاط الاساسى خلال العام للشركات الخمس بلغت 159.3 مليون جنيه ... مقابل 123.3 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 29.2 % .



