مستند| اللجنة الأولمبية تشكو ثروت سويلم لاتحاد الكرة

ياسمين فواز:





أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب خطابا رسميا لاتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة لشكوى النائب ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية بشأن تصريحاته الأخيرة في أزمة اللجنة مع رئيس الزمالك.





وأكدت اللجنة اعتراضها الكامل على تصريحات ثروت سويلم في بأحدي الصحف الخاصه اليومية والتي تحدث فيها عن أن اللجنة تدخل صراعات رئيسها الشخصية في أزمة الزمالك وأبدت اعتراضها على تلك التصريحات.





وطالبت اللجنة، رئيس اتحاد الكرة بضرورة محاسبة المدير التنفيذي على تصريحاته وخلطه بين عمله في الجبلاية ومنصبه في البرلمان.





وكشف مصدر برلماني مطلع في تصريحاته ل:"المال" عن تراجع فرصه ثروت سويلم للفوز بمقعد رئاسة لجنة الشباب والرياضه خلال دور الانعقاد الرابع رغم جهوده واتصالاته الواسعه مع زملائه باللجنه لحسمها عقب انتقال رئيسها السابق فرج عامر الي لجنه الصناعه،مؤكدا ان رئاسة اللجنه محسومه للنائب اشرف رشاد عضو الهيئة البرلمانية حزب مستقبل وطن.