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رياضة
قطار الأهلي يدهس وفاق سطيف بثنائية ويقترب من النهائي الإفريقي
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 11:29 م
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علي المصري:
وضع فريق الكرة بالنادي الأهلي، قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بتغلبه علي وفاق سطيف الجزائري، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد السلام في ذهاب نصف نهائي البطولة. وسيقام لقاء اﻹياب يوم 23 أكتوبر الحالي، في الجزائر، ويحتاج اﻷهلي للتعادل بأس نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف، من أجل التأهل لنهائي البطولة للمرة الثانية علي التوالي.
ونجح وليد سليمان في إحراز الهدف الأول من برأسية قوية بعد تلقيه كرة عرضية من أحمد حمودي في الدقيقة 22 ليحولها وليد سليمان إلى شباك الفريق الجزائرى معلنًا تقدم الأهلي بالهدف الأول. وفى الدقيقة 42، ينجح إسلام محارب في إحراز الهدف الثاني للأهلي بعد أن سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء يفشل حارس مرمى الفريق الجزائري في التعامل معها.
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