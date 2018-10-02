قطار الأهلي يدهس وفاق سطيف بثنائية ويقترب من النهائي الإفريقي

علي المصري:



وضع فريق الكرة بالنادي الأهلي، قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بتغلبه علي وفاق سطيف الجزائري، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد السلام في ذهاب نصف نهائي البطولة. وسيقام لقاء اﻹياب يوم 23 أكتوبر الحالي، في الجزائر، ويحتاج اﻷهلي للتعادل بأس نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف، من أجل التأهل لنهائي البطولة للمرة الثانية علي التوالي.

