سيتي إيدج تطرح وحدات المنصورة الجديدة بأسعار تبدأ من 24 ألف جنيه للمتر

المنصورة الجديدة

دبى- بدور إبراهيم:



كشف عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج، عن إطلاق أول وحدات بأبراج مدينة المنصورة الجديدة بأسعار تبدأ من 24 ألف جنيه للمتر كامل التشطيب.



أشار القاضى فى تصريح لـ«المال»، على هامش مشاركة الشركة بمعرض سيتى سكيب جلوبال 2018 دبى، إلى أن المشروع يشهد طلباً كثيفاً من العملاء خاصة فى مصر، واهتماماً من العملاء العرب.



أضاف أن الشركة تطرح مشروع المنصورة الجديدة فى مصر ودبى بأسعار واحدة، إلا أنها تمنح ميزة تنافسية حال السداد بالدولار من العملاء الأجانب، هو تثبيت سعره طوال فترة التقسيط، بمتوسط أفضل من سعر السوق الحالية.



تمكنت سيتى إيدج من تحقيق مبيعات تعادل 7.5 مليار جنيه حتى الآن من مشروع مدينة العلمين الجديدة.



كانت «سيتى إيدج» وقعت مع وزارة الإسكان فى مايو الماضى بروتوكول تعاون تتولى بموجبه إدارة الإشراف على الإنشاءات وتنفيذ العلامة التجارية والتسويق والمبيعات، وخدمة ما بعد البيع والصيانة لسبعة مشروعات جديدة فى كل من العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة.