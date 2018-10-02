4 مليارات جنيه استثمارات مول العرب بالسادس من أكتوبر

افتتاح التوسعات خلال الشهر الحالي

العضو المنتدب للمراكز المصرية: حصلنا على موافقة إنشاء 3 أبراج





دبى- بدور إبراهيم:





تعتزم شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى إجراء افتتاح مبدئى لتوسعات مشروعها مول العرب بالسادس من أكتوبر خلال الشهر الجارى، وقال أحمد البدراوى، العضو المنتدب للشركة التابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية، إن حجم استثمارات المول بلغت 4 مليارات جنيه حتى الآن.





وأشار البدراوى فى تصريح لـ«المال»، على هامش مشاركة الشركة بمعرض سيتى سكيب جلوبال 2018 بدبى، إلى أن الافتتاح الكلى والرسمى للمول خلال أشهر قليلة، وتبلغ المساحة التأجيرية للتوسعات 45 ألف متر مربع.





وأضاف أنه تم التعاقد مع إيكيا على تأجير 20 ألف متر مربع بالمرحلة الجديدة، ليصبح ذلك ثانى فروعها فى مصر، والأول لها بغرب القاهرة.





تعد شركة «أيكيا» أكبر شركة منتجة للأثاث المنزلى الجاهز فى العالم، إضافة إلى بيع الإكسسوارات المنزلية، وتجهيزات المطابخ ودورات المياه فى محلاتها للتجزئة المنتشرة فى دول كثيرة، وافتتحت أولى فروع أيكيا فى كايرو فستيفال سيتى التجمع الخامس عام 2013.





ولفت بدراوى إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المول وتشغليه فى يناير 2011، وتبلغ مساحته الإجمالية 200 فدان للأرض، والمساحة التأجيرية الإجمالية 150 ألف متر مربع، ويشمل حديقة على مساحة 8 فدادين ومطاعم، ومنطقة ألعاب أطفال وغيرها من الخدمات الترفيهية.





وأوضح أن الشركة لا تنوى زيادة الارتفاعات بالمول، رغم أنه من المسموح لها رفعها حتى 4 طوابق.





وكشف عن حصول الشركة على موافقة إنشاء 3 أبراج بمشروعها أيون السكنى الذى يقع بجوار مول العرب، ويبلغ ارتفاع الأبراج 72 مترًا.



