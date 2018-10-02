صور| اتحاد شركات السياحة البلجيكية: نعمل على زيادة الوافدين لمصر

دعاء محمود



التقت، مساء أمس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار بأعضاء اتحاد الشركات السياحية البلجيكية الناطقة بالفرنسية (UPAV)، الذي يعقد مؤتمره السنوي في مصر، وذلك أثناء زيارة الوزيرين إلى أسوان لتفقد الأماكن الأثرية والمتاحف بالمدينة.



حضر اللقاء اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والسفيرة سيبيل دى كارتيه، سفيرة بلجيكا بالقاهرة، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد عمرو العدوي رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران.



وقامت الدكتورة رانيا المشاط بالترحيب بأعضاء الاتحاد من خبراء السياحة ومنظمي الرحلات ببلجيكا، وأكدت عمق العلاقات المصرية البلچيكية التي تعود لأكثر من ١٠٠ عام، حيث قام البلچيكيون ببناء حي مصر الجديدة في بدايات القرن العشرين، مشيرة إلى قصر البارون الذي شيده البارون البلچيكي إدوارد إمبان، والذي تقوم وزارة الآثار الآن بأعمال ترميمه.



وقالت إن أعضاء الاتحاد أصبحوا بهذه الزيارة سفراء للسياحة المصرية، ودعتهم إلى الترويج لمصر في بلجيكا، ونقل تجربتهم، التي تشمل الأماكن التي زاروها والمصريين الذين تعرفوا عليهم خلالها إلى عملائهم، موضحة أن هذا هو المفهوم الذي تتبناه الحملة الترويجية الجديدة للوزارة people to people.



‏والتي تهدف إلى تعريف العالم بالمصريين، كما أشارت إلى أن أحد محاور الحملة سيكون افتتاح المتحف المصري الكبير في ٢٠٢٠" GEM20/20"، حيث دعتهم للترويج لهذا الحدث الكبير في بلادهم، وأضافت أن الوزارة بصدد الإعلان عن خطتها للإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة في مصر.



من ناحيته، قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه بعد زيارة أعضاء الاتحاد الناجحة إلى مصر خلال الأيام الماضية، والتي تنقلوا فيها بكل أمان وحرية في صعيدها ما بين الأقصر وأسوان، وما رآوه من كنوز أثرية، أصبح لديهم دور مهم في الترويج لمصر لدى الشعب البلجيكي المهتم بالسياحة الثقافية.



وأشار إلى الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي قامت بها وزارة الاثار، والتي يتحدث عنها العالم كله، وتجذب الأنظار إلى مصر، وأضاف أن وزارة الآثار قامت بافتتاح العديد من المتاحف الأثرية خلال الفترة الماضية، وأنها تعمل الآن على الانتهاء من المتحف المصري الكبير، الذي سيكون أكبر متحف للآثار في العالم، وسيتم افتتاحه في ٢٠٢٠، كما أشار إلى الخدمات السياحية العديدة التي استحدثتها وزارة الآثار مثل الأقصر باس وكايرو باس وفتح مقابر للزيارة مثل ستي ونفرتاري.



ورحب المحافظ بالحاضرين، وتمنى أن يكون أعضاء الاتحاد البلجيكي قد استمتعوا بزيارتهم في مدينة أسوان، جوهرة النيل، وقال إن أسوان ترحب بضيوفها في أي وقت، وأنها في انتظار استقبال الوفود السياحية البلجيكية التي ستنظمها شركاتهم في ظل تمتع المحافظة بكل مقومات السياحة من آثار وأماكن طبيعية وشعب كريم.



وتقدم رئيس اتحاد الشركات السياحية البلجيكية (UPAV)، بالشكر لوزارة السياحة ووزارة الآثار والمحافظات التي زاروها على حسن الاستقبال، وأضاف أن رحلتهم إلى مصر كانت رائعة وأنهم سيتذكرون دوما الأيام السعيدة التي قضوها فيها، وأكد أنهم جميعا سيقومون خلال الفترة القادمة بالترويج لمصر في بلچيكا، وأنهم سيعملون على زيادة أعداد السياحة الوافدة من بلادهم.



وفِي نهاية اللقاء قدم المحافظ الشكر لوزيري السياحة والآثار، وقام بتقديم درع المحافظة إلى الدكتورة رانيا المشاط والدكتور خالد العناني، وسفيرة بلجيكا بالقاهرة.



جدير بالذكر، أن اتحاد الشركات السياحية البلجيكية الناطقة بالفرنسية (UPAV)، عقد مؤتمره السنوي هذا العام في مصر فى الفترة من 28 سبتمبر الجارى وحتى 2 أكتوبر الجاري من خلال رحلة نيلية بين مدينتى الأقصر وأسوان، ويقوم الاتحاد البلجيكي بعقد هذا المؤتمر كل عام في بلد، حيث عقد في جزيرة ميكونوس اليونانية في ٢٠١٧، وفي إسبانيا في ٢٠١٦.



تأتي مبادرة استضافة مصر لهذا المؤتمر الهام في إطار الجهد المشترك وثمرة التعاون بين وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومكتبها بباريس، وشركة مصر للطيران عن طريق مكتبها ببروكسيل، وتحت رعاية السفير المصري ببروكسيل خالد البقلي، وبالتنسيق مع وزارة الآثار.

