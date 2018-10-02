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ثقافة وفنون
نانسي عجرم في أجرأ التصريحات مع وفاء الكيلاني.. الإثنين المقبل
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 10:32 م
النجمة نانسي عجرم
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أحمد حمدي
تحل النجمة اللبنانية نانسي عجرم ضيفة على برنامج "تخاريف" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، وذلك خلال حلقة الإثنين المقبل الذي يُعرض عبر قناة MBC في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً ، وتكشف "نانسي" خلال الحوار، عن كواليس كثيرة في حياتها منها متابعة حساب زوجها على وسائل التواصل الاجتماعي، وحصولها منه على الرقم السري لدخول هذا الحساب، كذلك ظهور ابنتيها لوسائل الإعلام، وانتظارها لمولودها الثالث، وغيرها من التصريحات الجريئة لأول مرة عبر "تخاريف".
وكانت شركة S production لمالكتها المنتجة سالي والي المشرفة على تنفيذ البرنامج قد ساهمت بشكل كبير في النجاح الذي حققه البرنامج عبر حلقاته السابقة والذي أدى إلى تعاقد قناتي LBC الأرضية اللبنانية؛ وقناة LDC الفضائية اللبنانية مع مجموعة قنوات «MBC» للحصول على حق عرض الموسم الأول من البرنامج.
يذكر أن برنامج «تخاريف» للإعلامية وفاء الكيلاني قد لاقى أصداء قوية لدى المشاهدين في كل أنحاء العالم العربي بمجرد عرض حلقاته الأولى بسبب اختلاف الفكرة والمضمون عن كافة البرامج الحوارية التي تقدم على الشاشات العربية؛ وقد تم عرض أربع حلقات من البرنامج حتى الآن ضيوفها هم وائل كفوري؛ والنجم إياد نصار وحلقة الطفلين «محمود و يوسف» التي أحدثت ضجة كبيرة لاختلاف محتواها وتقديم مساعدات للطفلين من قبل إدارة القناة والبرنامج؛ وحلقة الفنانة السورية الكبيرة منى واصف والتي عرضت هذا الأسبوع من البرنامج الذي يخرجه حسين المنياوي.
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