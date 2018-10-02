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ثقافة وفنون
بيراميدز : غلق قناتنا جاء تضامنا مع الزملاء الذين يتعرضون لمضايقات
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 09:55 م
نادي بيراميدز
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أحمد صبرى
قال الحساب الرسمى بنادى بيراميدز على موقع التدوينات المصغرة تويتر، إن إغلاق قناة النادى، منذ قليل، جاء تضامنا من النادى مع العاملين بالقناة بسبب المضايقات التى يتعرضون لها.
وكان ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﻋﻼﻡ قد قرر ﻣﻨﻊ ﺑﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "ﻣﺴﺎﺀ ﺑﻴﺮﺍﻣﻴﺪﺯ"، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﺪﺣﺖ ﺷﻠﺒﻲ، ﻟﻤﺪﺓ 15 ﻳﻮﻣًﺎ؛ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺘﻲ 12 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻭ27 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺇﻫﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺻﺎﺭﺧﺔ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴئوﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺴﻴﺌﺔ ﻭﺗﺨﺎﻟﻒ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ.
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