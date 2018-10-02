بيراميدز : غلق قناتنا جاء تضامنا مع الزملاء الذين يتعرضون لمضايقات

أحمد صبرى

قال الحساب الرسمى بنادى بيراميدز على موقع التدوينات المصغرة تويتر، إن إغلاق قناة النادى، منذ قليل، جاء تضامنا من النادى مع العاملين بالقناة بسبب المضايقات التى يتعرضون لها.