EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
رئيس جامعة القاهرة يفتتح عددًا من التوسعات والتجديدات بالطب البيطري .. غدا
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 09:41 م
د. الخشت
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
رئيس جامعة القاهرة يستضيف وزير المالية ومحافظ دمياط
رئيس جامعة القاهرة يبحث مع سفير اليابان دعم العلاقات التعليمية
رئيس جامعة القاهرة يتفقد إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد
محمد يوسف رئيساً لمجلس إدارة صناديق العلاج بجامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة: المدن الجامعية جاهزة لاستقبال طلاب العام الجديد
د. الخشت
المال خاص
يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح غداً ، المستشفى البيطري المتنقل بكلية الطب البيطري بالجامعة.
كما يفتتح رئيس جامعة القاهرة عدداً من التوسعات والتجديدات بالكلية، تشمل مدرج الدكتور عبد الكريم محمود عبدالكريم العميد الأسبق للكلية، ومعامل الطلاب والدراسات العليا بقسم الميكروبيولوجي، ومسجد البنات، ومدرج الجراحة الرئيسي الذي يتسع لنحو 1000 طالب.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا