EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
توفير سيارات للنجوع الصحراوية بمطروح لمبادرة فيروس سي
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 09:25 م
سيارات متابعة لمبادرة فيروس سي
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
محافظ مطروح: بدء مبادرة السيسي للقضاء على فيروس سي في أكتوبر
السيسى: على المصريين التوجه لمقرات علاج فيروس سى عند بدء الحملة فى أكتوبر
السيسي يوجه بتوفير كواشف فيروس سي بالصيدليات والمدارس
انطلاق الحملة الشاملة لاكتشاف فيروس سي أول أكتوبر
سيارات متابعة لمبادرة فيروس سي
معتز محمود
أكد اللواء مجدى الغرابلى، محافــظ مطــروح، على المتابعة الدورية اليومية للمسح الطبي الشامل بكافة مدن وقرى المحافظة للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأضاف المحافظ أنه تم تدعيم الحملة بعدة فرق متنقلة بالتنسيق مع مجالس المدن والجهات المعنية للوصول إلى كافة القرى والتجمعات الصحراوية البعيدة.
ووجه المحافظ لرؤساء المدن بتسيير سيارات متنقلة على نفقة المحافظة لنقل المواطنين للوحدات الصحية، بالإضافة إلى تواجد سيارات متنقلة بالمصالح الحكومية لعمل التحليل اللازم لجميع العاملين بها.
وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة، والتأكيد على المشاركة الفعالة والجادة ونشر التوعية اللازمة والإعلان عن مواعيد العمل على فترتين من "9" صباحا حتى "3" بعد الظهر ومن "5" حتى "9" مساءً ومناطق الوحدات الصحية التى يجرى الكشف بها حتى تصل المبادرة إلى جميع الفئات المستهدفة فيمن هم فوق "18" عاما، من أجل القضاء نهائيا على الأمراض المعدية والمزمنة.
ووجه المحافظ جميع القائمين على المبادرة بضرورة الاهتمام البالغ بالمواطنين من تحاليل وكشف وفحوصات مجانا، وذلك بعمل تقرير يومي عن عدد الحالات التى تم الكشف عليها، وتقديم جميع التيسيرات وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم.
وأوضح الدكتور محسن طه، وكيل أول وزارة الصحة بمطروح، أن عدد الحالات التى تم توقيع الكشف الطبي عليها تقدر بعدد 2600 حالة، منهم عدد 30 حالة إيجابية حتى الآن، وتوفير العلاج اللازم لهم مجانا.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا