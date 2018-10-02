توفير سيارات للنجوع الصحراوية بمطروح لمبادرة فيروس سي

سيارات متابعة لمبادرة فيروس سي

معتز محمود



أكد اللواء مجدى الغرابلى، محافــظ مطــروح، على المتابعة الدورية اليومية للمسح الطبي الشامل بكافة مدن وقرى المحافظة للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



وأضاف المحافظ أنه تم تدعيم الحملة بعدة فرق متنقلة بالتنسيق مع مجالس المدن والجهات المعنية للوصول إلى كافة القرى والتجمعات الصحراوية البعيدة.



ووجه المحافظ لرؤساء المدن بتسيير سيارات متنقلة على نفقة المحافظة لنقل المواطنين للوحدات الصحية، بالإضافة إلى تواجد سيارات متنقلة بالمصالح الحكومية لعمل التحليل اللازم لجميع العاملين بها.



وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة، والتأكيد على المشاركة الفعالة والجادة ونشر التوعية اللازمة والإعلان عن مواعيد العمل على فترتين من "9" صباحا حتى "3" بعد الظهر ومن "5" حتى "9" مساءً ومناطق الوحدات الصحية التى يجرى الكشف بها حتى تصل المبادرة إلى جميع الفئات المستهدفة فيمن هم فوق "18" عاما، من أجل القضاء نهائيا على الأمراض المعدية والمزمنة.



ووجه المحافظ جميع القائمين على المبادرة بضرورة الاهتمام البالغ بالمواطنين من تحاليل وكشف وفحوصات مجانا، وذلك بعمل تقرير يومي عن عدد الحالات التى تم الكشف عليها، وتقديم جميع التيسيرات وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم.



وأوضح الدكتور محسن طه، وكيل أول وزارة الصحة بمطروح، أن عدد الحالات التى تم توقيع الكشف الطبي عليها تقدر بعدد 2600 حالة، منهم عدد 30 حالة إيجابية حتى الآن، وتوفير العلاج اللازم لهم مجانا.