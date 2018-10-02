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سيـــاســة
برلمانية: الرئيس يكرم ذوى القدرات الخاصة بإنشاء أكاديمية خاصة بهم
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 09:33 م
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ياسمين فواز
أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، بالملتقى العربي الاول لذوى القدرات الخاصة الذي انعقد بشرم الشيخ تحت رعاية فخامة الرئيس، وبالقرارات المفرحة التى اطلقها سيادته بالمؤتمر.
واضافت ان الرئيس أعطي تعليمات بدمج وتمكين الأشخاص متحدى الإعاقة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف توفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة، والحصول على فرصة عمل لهم، وتهيئة المبانى الحكومية، والعلاج عن بعد للأشخاص ذوى الإعاقة، وجعل مراكز الشباب وحدات مجتمعية دامجة.
واردفت عطوة في بيان لها ان إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لأشخاص متحدة الاعاقه لتصبح مركزا إقليميا لتدريب ذوي الاحتياجات والإعاقة فى المنطقة وإفريقيا لم يسبق له فى تاريخ مصر الا فى عهد الرئيس السيسي، كما تم توفير 5000 فرصة عمل لمتحدى الإعاقة فى أجهزة الدولة، وهذه القرارات أعلت من شأن ذوى القدرات الخاصة بدرجة كبيرة وامام العالم اجمع ان مصر تهتم بذوى الاعاقة وتقدمت بخطوات غير مسبوقة لحمايتهم واعادة الحقوق لهم.
وطالبت عضوة البرلمان بأن يستمر عقد هذا الملتقى خلال السنوات المقبلة حتى نتمكن من تعميم التجارب الناجحة، والاستمرار فى التوسع فى إتاحة الفرص لذوى الإعاقة، بحيث يصير هذا الملتقى عالمياً، يلتقى فيه متحدو الإعاقة ليتنافسوا جميعاً فى بطولات ومسابقات متنوعة فى مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية.
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