حقوق النواب: وقف استيراد الغاز بداية الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية

النائب محمد الغول 669

ياسمين فواز





قال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إعلان 2019 عام الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي يدعو للفخر، موضحًا أن الأمر سابقة هى الأولى من نوعها على مدار الخمسين عامًا الماضية.



وأشار الغول، فى بيان له، اليوم، إلى أن سكر القصب الذي تزرعه مصر منذ عشرات السنين، وسبقت به دول العالم، كانت ولا تزال تستورده مصر من الخارج، مشددًا على أن وقع كلمة الاكتفاء الذاتي له أثر جميل على آذان المصريين.



ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن مصر نجحت فى وقت قصير بقيادة الرئيس عبد الفتاج السيسي على المستوى الدبلوماسي جنوب المتوسط بزياراته المكوكية مع دول الجوار وبراعته المعهودة في عقد الصفقات بأفضل المكاسب وأمن المكاسب السياسية والتجارية بالقوة العسكرية البحرية التي تظهر العين الحمراء لمن تسوِّل له نفسه أن يتعدى على متر مكعب واحد من الغاز المصري.



ووجه الغول الشكر لرئيس الجمهورية قائلًا: "شكرًا سيدي الرئيس أن سمعتُ كلمة الاكتفاء الذاتي من الغاز في مصر في حياتي وقبل مماتي.. وإن شاء المولي عز وجل يمكنك من تكرار الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح والسكر والأرز والزيت وتكتفي مصر ذاتيًّا من كل شيء.. اللهم آمين".