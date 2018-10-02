أحمد زاهر يدخل زنزانة 7 في الحزام الأخضر بأكتوبر

أحمد حمدي



يبدأ الفنان أحمد زاهر، اليوم تصوير أول مشاهده في فيلم "زنزانة 7" بأحد اللوكيشنات في الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.



فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، ونضال الشافعي، ومايا نصري، وعلا غانم، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، ومدحت تيخا، وأحمد التهامي، تأليف حسام موسى، وإنتاج شركة الكينج للإنتاج الفني، وإخراج إبرام نشأت.



جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر، كان مشاركتها كضيف شرف في مسلسل "رحيم" مع الفنان ياسر جلال في سباق دراما رمضان هذا العام، وأشعل مواقع التواصل الإجتماعي بهذا الظهور الاستثنائي الذي نال إعجاب الجمهور.